Vox Alzira demanarà a l’alcalde suprimir per complet la partida econòmica destinada als grups polítics

“Cal reduir partides innecessàries del pressupost i incrementar unes altres que sí que ho són”





Una de les propostes que el Grup Municipal de VOX presentarà hui en el ple de l’Ajuntament és clara, suprimir de manera permanent la subvenció als grups polítics municipals, és a dir, destinar aquesta despesa íntegrament al fons d’ajudes o a qualsevol altra partida destinada a pal·liar els efectes desastrosos que tindrà aquesta crisi amb l’economia de la nostra ciutat.



Som conscients que la quantitat que suma aquesta subvenció no és gran cosa en termes comptables però estem convençuts que aquest és un gest necessari perquè la ciutadania entenga que en les institucions hi ha polítics que són ací per a defensar els interessos del conjunt de la societat.

Aquesta petició no és nova ja que en el ple de 25 de setembre de 2019 VOX Alzira va demanar l’adopció d’aquesta mateixa mesura per mitjà d’una moció, però la resta de grups polítics amb representació a l’Ajuntament (Compromis, PP, PSOE, C ́S) van votar en contra.



“Si gran part de la ciutadania ha vist minvats els seus salaris, nosaltres no podem ser menys” no podem fer com el portaveu del PP omplir de frases fetes i titulars buits els mitjans de comunicació que no serveixen per a res, els veïns, autònoms, empresaris i aturats necessiten veure accions no anuncis.



Hui tots els grups polítics tenen l’oportunitat d’eliminar aquesta subvenció que ja de per si era un error i reconduir amb el seu vot l’opinió que els ciutadans del carrer tenen dels seus polítics.



La nostra proposta és clara, no acceptarem propostes de rebaixa del 50 per cent, ajornaments, compensacions….. i altres estratègies de part de l’equip de govern, demanem la supressió d’aquesta subvenció. Estem convençuts que cap veí d’Alzira, veient el que està passant i la crisi cap a la qual anem podria acceptar que els diners dels seus impostos s’anara a sufragar despeses impròpies de la classe política de la nostra ciutat.