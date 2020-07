Vox Alzira: Diego Gómez es nega a baixar els impostos als veïns d’alzira

Connect on Linked in

VOX Alzira considera vital per a l’economia de les famílies reduir la pressió fiscal.

Les conseqüències econòmiques que derivaran d’aquesta crisi sanitària i de la incompetent gestió que els governs que tenim a nivell nacional, autonòmic i local està encara per veure, però tots els indicadors ens diuen que l’impacte serà brutal i les conseqüències seran dramàtiques i desconegudes fins ara.



Això que sembla una obvietat i que la majoria de ciutadans ho donen per fet, el nostre Alcalde encara no s’ha adonat i segueix sense prendre les mesures oportunes per a poder protegir a les famílies de la nostra ciutat.

És un clam popular el cansament de la societat amb la nefasta gestió d’aquesta crisi pels nostres governants, som el hazmerreir a nivell mundial, guanyat a pols després de veure com totes les decisions relacionades amb aquesta crisi han arribat tard, malament i amb mentides



En VOX veiem amb autèntica paüra que l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Alzira aquesta sent totalment mimètic al Govern Nacional a l’hora d’afrontar aquesta crisi, fan i desfan al seu antull, més aviat fan poc i sempre buscant rèdit a la seua gestió, només governen per a aquells que creuen que els podran votar i no pensant en els veïns, sinó pensant en les pròximes Eleccions.



L’Equip de Govern d’Alzira només està buscant donar-se autobombo en els mitjans, no deixen d’utilitzar mantres com “no deixarem a ningú arrere” però a l’hora d’executar accions concretes només projecta incapacitat, inseguretat i una falta de lideratge increïble.



En moments durs és quan es distingeix als governants dels populistes, es distingeix als líders dels quals únicament publiciten i venen fum.

Si no es prenen mesures d’alleujament fiscal per a les famílies pel govern comunista socialista ens portarà a la ruïna econòmica i social, complint-se així el cercle polític que el nostre país pateix des del començament de la democràcia, l’esquerra deixarà la caixa buida, el deute desorbitat i l’atur amb xifres insuportables. Però molt em tem que aquesta vegada, vist el nivell dels nostres governants, el nostre país entre en un forat social i econòmic de dimensions descomunals d’on no puguem eixir.



Les mesures que VOX a presentat en el Ple són totalment assumibles per l’Ajuntament d’Alzira, amb l’adopció d’aquestes mesures dotem a les famílies de més liquiditat en la seua economia i si els ciutadans veuen un alleujament en els seus comptes gastaran més en els comerços locals i això ajudarà al fet que l’economia de la ciutat puga remuntar més fàcilment aquesta crisi.



VOX Alzira ha presentat una moció al Ple de l’Ajuntament amb la proposta de baixar els impostos de titularitat municipal i ha sigut rebutjada pels grups de l’esquerra radical, aquests impostos són:

IVTM que és l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,

La Taxa de Residus Urbans

Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres (GUAL)

Totes aquestes mesures poden ser adoptades per l’Ajuntament d’Alzira i si per a poder dur-les a terme és necessari modificar partides pressupostàries dedicades a despeses supèrflues d’índole ideològic, es modifiquen, perquè aquest és el moment de llevar-se de damunt la ideologia sectària i actuar com el Govern de tots els Valencians perquè encara que no li agrade al Sr. Alcalde i al seu Equip de Govern, a Alzira hi ha molta gent que no comparteix ni compartirà mai la seua ideologia i els actius econòmics de l’Ajuntament han d’estar disponibles just quan més el necessiten les persones i això és ara.