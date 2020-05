Vox Alzira: El mediocre pla de Diego Gómez demostra que governar no consisteix en saludar i passejar

Connect on Linked in

En quantitat i proporció aquest pla ens situa a la cua d’entre els municipis de similars característiques.





El dimecres passat l’Equip de govern va presentar en el Ple de l’Ajuntament el paquet de mesures destinades a intentar mitigar els efectes de la crisi econòmica derivada del Coronavirus i amb elles ajudar a empreses i autònoms.



Des que l’alcalde va anunciar aquest paquet de mesures el Grup municipal de VOX ha defensat la idea públicament i en les diferents Juntes de Portaveus ha manifestat que ens semblaven molt pobres per a la ciutat d’Alzira.



700.000 Euros van ser el que l’alcalde va anunciar en el seu moment dels quals 350.000 seran destinats als autònoms a raó de 300 euros cadascun, va anunciar també uns 100.000 euros per al programa d’emergència social i la resta correspon a l’ajornament de diversos impostos, és a dir no a ajudes directes. Afegint a això també s’ha creat un fons de solidaritat, el que fins al moment s’ha dotat del 50% de l’assignació anual als grups polítics que són uns 12.700 euros.



En la comissió informativa única VOX va proposar un pla per a retallar percentatges variables de les partides que enteníem menys imprescindibles, i sense tot just esforç vam poder incorporar mes de 500.000 euros per a aquest pla de contingència perquè ens semblava molt pobra i simple.



Veiem amb preocupació que poblacions d’una entitat semblant a la d’Alzira quant a la seua població i recursos públics estan aprovant plans inicials més ambiciosos i complets que els presentats per l’alcalde com:



• Ajuntament d’Ontinyent 8 Milions d’euros Diari Digital València Extra (3/4/2020)



• Ajuntament d’Algemesí 1.2 Milions d’euros Diari Digital Tot Alzira (20/4/2020)



• Ajuntament de Xàtiva 3 Milions d’euros Llevant EMV (18/3/2020)



• Ajuntament de Sagunt 1,5 Milions d’euros El Periòdic (9/4/2020)

Aquesta inoperància i ineptitud per part dels nostres governants únicament està produint un efecte de descoratjament i fastig entre els integrants del sector comercial de la nostra ciutat, que veuen com s’està reaccionant molt tard i amb mesures que només són pegats publicitaris que no tindran més efecte que aqueix, el de copar un titular de premsa unes hores. Resulta frustrant veure com a Secretaria



municipis d’iguals característiques ens passen per l’esquerra a tota velocitat però és vergonyós veure com a poblacions més xicotetes presenten plans més complets i millor dotats com Almussafes amb 2 milions euros i Alberic amb 1 milió d’euros.



L’Equip de govern, amb l’alcalde al capdavant, no poden seguir-se escudant darrere d’excuses com que no és competència seua, que no poden duplicar-se subvencions, que ……….. No és hora d’excuses és el moment de gestionar, de recollir propostes, de contindre la despesa, de re adreçar els recursos propis, de buscar de baix de les pedres si fa falta, però no és el moment de passejar, saludar i fer-se fotos com el Sr. Gómez sol fer.



Amb el pressupost que té el nostre ajuntament es poden modificar partides i tindre unes ajudes concordes amb la magnitud de la nostra ciutat.



Des del principi d’aquesta crisi venim denunciant la inoperància del nostre alcalde, hui comencem a tindre proves d’això quan ens comparem amb altres poblacions, no cessarem a proposar solucions per als alzireños, perquè ara és el moment de Protegir Alzira i Protegir Espanya de la mediocritat i de la inoperància.