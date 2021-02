Vox Alzira: El PP de Alzira vuelve a rozar el ridículo

Print This Post

No hay cosa que más le guste a un progresista de izquierdas radical como los que nos gobiernan en Alzira más que ver a los Bardem alardear de su condición de defensores de la izquierda desde sus mansiones que ver como el PP hace el ridículo más espantoso al pretender hacer oposición a la oposición que VOX realiza.

En el día de ayer VOX Alzira presentó una serie de mociones para su debate en el Pleno del Ayuntamiento que tiene lugar hoy, una a favor de una convivencia democrática, condenando los hostigamientos contra los dirigentes de VOX en Cataluña en las pasadas elecciones y otra para pedir al Equipo de Gobierno que se guarde un minuto de silencio antes de cada pleno por las víctimas del COVID 19.

Estas dos mociones no son muy difíciles de apoyar por alguien con un poco de sentido democrático, pero está visto que en el PP de Alzira les falta esto y un poco de un sentido más, el común. Prefieren abstenerse y alinearse con la izquierda más radical antes que votar a favor mociones que, a priori, no resultan muy complicadas de entender y defender.

Desgraciadamente el PP está en este punto de histeria nerviosa al ver amenazada su hegemonía del centro derecha español y peor aún, no han entendido nada del mensaje que los ciudadanos les han mandado en las urnas de Cataluña.

Quizás los dirigentes del PP de Alzira no comprendan que no sólo basta con cambiar de sede para que sus votantes vuelvan a confiar en ellos, quizás sería mejor idea cambiar su estrategia política y comunicativa, y de paso, entender de una vez por todas que VOX no es el enemigo, el enemigo es la Izquierda radical que nos gobierna.

VOX no va a variar su estrategia porque a diferencia del PP es una estrategia, no es un grupo de acciones movidas únicamente por sus sondeos y estudios internos. VOX se fundamenta en unos ideales y sigue un camino con un mensaje claro, directo y sin variaciones, el PP, por el contrario, intenta jugar todas las barajas y de esto el votante se ha dado cuenta, por ello cada vez pierde más y más votos.

Desde VOX Alzira esperamos que el PP vuelva a ser el partido que siempre puede llegar a ser y se deje de titubeos electoralistas que a nadie engañan ya, no se puede ser complaciente con quien no acepta la democracia de nuestro país.