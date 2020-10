Vox Alzira: El Sr. Alcalde demana a Vox que faça com la resta de grups i no faça oposició

Connect on Linked in

El Sr. Hernández ha liquidat el centre dreta en renunciar a fer oposició al Govern d’ultra esquerra.



Sr. Diego Gómez, ha lamentat que VOX faça oposició en el parlament amb motiu del dia de tots els valencians divendres passat, no és el moment de confrontacions diu, en referència al discurs del portaveu de VOX a l’Ajuntament d’Alzira.



En VOX pensem que és necessari i prova que vivim en una democràcia que es puga criticar sempre des del respecte i de manera constructiva a l’acció de govern, aquesta és una de les característiques de la democràcia, la diversitat d’opinions però sembla que al Sr. Alcalde això no li agrada molt, més aviat li disgusta.



Cal veure com el poder canvia a les persones! No fa molt Sr. Diego Gómez, l’ara Alcalde de la nostra ciutat no dubtava a acudir tal dia com el del divendres anys arrere a la manifestació en pro del catalanisme que es feia pels carrers de València, demandant els països Catalans i posant de tornada i mitjana a tot el Govern Valencià i sent testimoni mut d’altercats que grups radicals sempre protagonitzaven en aquestes ocasions,

I que em diuen d’aquelles reunions festives / adoctrinadoras dirigides als xiquets organitzades per l’associació de Escola Valenciana, que presidia l’ara Alcalde de la nostra ciutat.



Si, Els Trobades que no es tallaven un pèl a fer que els xiquets pintaren com a dimonis als Consellers del PP en aquells temps…….. això no és confrontar eh??? Això és constructiu i mesurat Sr. Alcalde?.

I ara que és el qui governa ha el desvergonyiment de dir de fer oposició és confrontar……. Increïble.



Però, a part, d’aquesta broma pesada, estem sent testimonis veient com desapareix i es dilueix un partit polític a la nostra ciutat i és el PP, veiem amb incredulitat com l’autodenominat líder de l’oposició ha renunciat clamorosament a fer la labor que les urnes li han encomanat, que no és una altra que fer oposició.



S’està limitant el Sr. Hernández a fer cas en tot el que mana l’Alcalde de CompromíSS, li balla l’aigua en totes les decisions i és incapaç de confrontar-se políticament a l’equip de govern.



El Sr. Hernández s’ha encarregat de liquidar el centre dreta d’Alzira i ha convertit al seu partit en un element polític residual que només serveix per a fer seguidilles a l’equip de govern sense importar-li res la confiança que l’electorat va posar en ell.



Així és com està el mapa polític a Alzira en aquests moments;

· Un Alcalde encantat amb part de l’oposició perquè ha aconseguit fer que deixen d’exercir la labor que té encomanada.

· Un govern d’extrema esquerra que fa i desfà creient que són intocables i estan de pas.

· Una oposició (PP i C´S) que són l’esquerra moderada i d’ací a poc seran més de CompromiSS que la mateixa Monica Oltra.

· I l’única força política amb representació que no ha deixat de fer la seua labor d’oposició constructiva que és VOX.