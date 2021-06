VOX Alzira exigeix que l’Ajuntament anul·le les multes de l’Hora del 24 de Juny

Connect on Linked in

La veritat és que, a vegades, resulta entretingut veure des de l’oposició l’espectacle que resulta d’una nefasta gestió dels governs d’extrema esquerra, veiem com els posseïdors de la veritat absoluta, els triats, els que només s’escolten a si mateixos, els éssers de llum són incapaces de gestionar les institucions.

El pitjor d’aquesta incapacitat manifesta és que qui paga totes aquestes atzagaiades són els de sempre, els ciutadans. Ahir sense anar més lluny vam ser testimonis a la nostra ciutat com per culpa d’aquesta nefasta gestió la confusió i el desordre van provocar la imposició massiva de multes de l’hora per part de l’empresa que la gestiona als vehicles estacionats en aquestes zones.

La majoria dels mortals van creure que en ser dia festiu (recuperable) l’estacionament regulat no computaria aqueix dia, però no va anar així, l’autoritat suprema, el capdavanter del coneixement i el posseïdor de la veritat absoluta, més conegut com a Fernando “ja hi ha prou” Pascual havia decidit que l’hora continuara funcionant com un dia normal.

Aquesta circumstància que podria generar confusió no va ser tinguda en compte per la màxima autoritat i, en la seua ment privilegiada no va considerar que havia d’advertir al poble pla.

La sorpresa dels sancionats va ser màxima en veure la multa en els seus parabrises, des del Govern de la Generalitat s’havia anunciat com a dia festiu, però donaven llibertat als Ajuntaments de com qualificar aquest dia en els seus termes municipals.

És això de sempre, s’ajunta la fam amb les ganes de menjar, aquests governs d’esquerres no saben ni establir un festiu, l’embolic és monumental i damunt a nivell local tenim experts en incapacitat per a acabar com hem acabat, pagant els ciutadans.

El més lògic seria deixar sense efecte les multes interposades aquest dia 24 de juny, per la confusió generalitzada sobre la festivitat d’aquest dia i així esmenar un error de comunicació i gestió que no han de pagar els ciutadans.

Esperem que per a la pròxima l’edil responsable de l’àrea siga una mica més magnànim i es recorde d’informar els seus conciutadans que si en la celebració de les falles prevista per al final de l’estiu estarà o no vigent la zona d’estacionament regulat.

Vivim en una ciutat gestionada per subjectes que no els importen les persones només els importa conservar el poder sobre la base de la cultura de la subvenció, el sectarisme i la propaganda.