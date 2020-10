Vox Alzira: L’Esquerra de l’Ajuntament d’Alzira evita defensar la Monarquia Parlamentària

Connect on Linked in

L’esquerra radical que ens governa prefereix fer mal a un dels pilars de la nostra Constitució amb la condició de tapar la seua incompetència.

En l’últim ple de l’Ajuntament d’Alzira, el grup municipal de Vox va presentar una moció en la qual s’instava els grups amb representació a l’Ajuntament a defensar públicament a la institució de la Monarquia del nostre país.

Aquesta moció no defensa l’actuació de ningú en concret ni intenta anteposar un ideal a cap investigació judicial en curs, pretén sense mes, defensar la institució de la monarquia del nostre país.

Entenem que la monarquia com a institució és molt valuosa per al conjunt de la societat espanyola, podem estar més o menys d’acord amb l’actuació d’alguns representants d’aquesta institució però no podem obviar que és uns dels nostres pilars constitucionals recollits en el Títol Preliminar de la nostra Carta Magna.

Ara el que està de moda entre el progressisme d’extrema esquerra és donar-li amb tot a la monarquia, tot val amb la condició de crear divisió en la societat i si de pas tapem amb aquest soroll mediàtic una mica de les innombrables ficades de pota per la incompetència dels quals ens governen………. Millor.

I en això de les cortines de fum l’extrema esquerra és infal·lible, Que si Podem s’ha finançat il·legalment?…. que dolent és el Rei Que si Pablo Iglesias està a punt de ser imputat? …….. mira el que ha robat el Borbó. Què si Pedro Sánchez no dóna una amb això del virus?……… Quina pèrdua de diners és mantindre la Casa Reial……..

I així amb tot aquest lio, l’esquerra radical que ens governa prefereix fer caure un dels pilars de la nostra Constitució per a res més ni ni més ni menys que tapar les seues vergonyes i la seua incompetència.

I el millor de tot és quan salen els entesos i listillos que només són portaveus dels seus amos a dir frases com al Rei no l’hem votat però als governs progressistes si…… i es queden tan contents, amb això ho diuen tot, efectivament al Rei no se li vota però senyor meu a la Constitució Espanyola on ve definit el nostre sistema polític si que la van votar tots els espanyols, exactament va ser recolzada pel 90% dels votants que van ser el 60% del cens electoral. Déu n’hi do, i en el Títol preliminar Article 1.3 diu que “La forma política de l’Estat espanyol és la Monarquia parlamentària.”

L’esquerra, fa escarafalls, marea, desdiu, embolica i enganya. Si tan segurs estan que els espanyols no volen la monarquia, facen un referèndum constituent ja, amb tot el que això implica, dissolguen les Corts i convoquen-ho però no tenen el que cal tindre, perquè saben que ho perden.

Deixen ja en pau el nostre sistema democràtic acaten-lo i deixen-se de postureos i ximpleries que només agraden als palmeros radicals que no han llegit la Constitució Espanyola en la seua vida.

Desgraciadament el nivell democràtic de l’Esquerra a l’Ajuntament d’Alzira dista molt de ser representatiu en una democràcia com la nostra i no perden cap oportunitat d’instal·lar-se en el progressisme mes ranci i radical i igual el Sr Alcalde i els seus socis de govern es veurien més còmodes en règims totalitaris d’esquerra que en la nostra democràcia que és una monarquia parlamentària encara que els dolga.

Protegim la democràcia a Alzira i a Espanya de l’Esquerra radical.