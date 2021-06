Vox Alzira : L’orgull gai s’ha convertit en un circ mediàtic

Connect on Linked in

La imatge que projecta de l’homosexualitat no és gens positiva, sobretot per a convéncer als ciutadans que encara desconfien del món homosexual.

No representen als gais els que es posen en tanga damunt d’una carrossa. Això només contribueix a mantindre els estereotips i la imatge excèntrica que molts pensen que és un gai, gràcies a això aquest dia ha perdut el seu caràcter reivindicatiu en favor de la festa i la diversió

Aquesta introducció està basada en unes declaracions d’un lluitador incansable que sempre ha defensat els drets del col·lectiu LGTB, a diferència del que ens arriba a la societat dins d’aquest col·lectiu hi ha persones que entenen i defensen la idea que la normalització de l’homosexualitat al nostre país ha de vindre subscrita a l’enteniment i al respecte de tots els ciutadans vist des d’un prisma d’igualtat.

Igualtat, aquesta és la paraula clau que hem d’utilitzar contra qualsevol indici de discriminació, i això així està recollit en la nostra Constitució (Art.14) on estableix que “tots som iguals davant la Llei sense discriminació de sexe, raça o religió” que senzill és no?

Desgraciadament hi ha dos col·lectius que als governs d’extrema esquerra els encanta teledirigir artificialment per a la seua conveniència política que són les dones i el col·lectiu LGTB. A la vista està que no serveixen absolutament de res els artificis que l’extrema esquerra crea per a defensar aquests col·lectius, és més, es dóna la circumstància que quan ens governen els progres justament els que més pateixen la seua incapacitat per a governar són els a priori més vulnerables.

Fins que no s’adonen que el millor per a defensar els drets de les persones ja siguen homes, dones, gais, catòlics, agnòstics……. És ni més ni menys acatar i seguir el que la nostra Constitució estableix que és el principi d’igualtat no es posaran fi a les discriminacions.

A la vista està que no ha servit de res el postureo, les pancartes, els balls i ni tan sols posar un Ministeri en favor de la Igualtat si no se saben proposar mesures serioses i consistents, consensuades amb tots i amb sentit comú.

Desgraciadament totes les mesures que proposen i posen en marxa els governs d’extrema esquerra que ens governen són mesures impositives, coercitives i restrictives que l’única cosa que aconsegueixen és separar en comptes d’unir a la societat.

Amb frases malsonants en cartells, amb bústies o bancs pintats d’arcs de Sant Martí, amb balls i batucades, amb provocacions i performances, amb manipular el castellà amb palabros i terminacions inexistents no s’ha aconseguit absolutament res.

Això no va que, si hi ha gent en contra del col·lectiu gai, això va d’arribar a un punt d’igualtat sense menysprear els drets de ningú ja siguen heterosexuals o homosexuals.

VOX només vol posar una mica de coherència en aquest debat respectant els drets de tots sense menysprear a ningú, la utilització que fa l’extrema esquerra d’aquest i més col·lectius només ha aconseguit provocar la radicalització del problema.