Vox Alzira: Moció per a la reducció d’un 100% dels impostos de titularitat municipal per als ciutadans que s’hagen quedat en atur a causa de la pandèmia

D. Ricardo Belda Valiente, Portaveu del Grup VOX a l’Ajuntament d’Alzira, com a representant d’aquest, mitjançant el present escrit i en l’ús de les atribucions que em confereix i a l’empara del que s’estableix per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de la Llei 8/2010 , de la Generalitat Valenciana, de règim Local de la Comunitat Valenciana, i l’RD 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de l’Ajuntament per al seu debat i posterior aprovació, la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els diferents grups polítics que conformem el Ple de l’Ajuntament d’Alzira podem estar en desacord en moltes coses, tenim opinions molt diferents sobre el model social que necessita la nostra ciutat i ens enfrontem democràticament per a intentar buscar les millors decisions per als veïns de la nostra ciutat.



Però a qualificar la pandèmia com una de les pitjors crisis a les que s’ha enfrontat la nostra societat estem tots d’acord.

L’Equip de Govern del nostre Ajuntament s’ha dedicat a fer poc o res per a pal·liar els danys econòmics d’aquesta crisi, ha actuat mimèticament al Govern Nacional i Autonòmic, s’han dedicat a tirar pilotes anara fugint de la responsabilitat de govern esperant que una instància superior els solucione la papereta, com si deixant que passen els dies siga l’única opció de desgovern que puguen prendre……

Aquesta pandèmia ens ha canviat la vida als més afortunats, s’ha emportat la vida de milers de persones i ha posat a prova a tots els integrants dels col·lectius de sanitat, de les forces de seguretat i d’emergències.



Aquesta pandèmia ens ha ensenyat el que mai ha de fer un govern que és justament tot el que ha fet el Govern a nivell nacional autonòmic i local, els governants esdevenidors han d’aprendre a no mentir, a no anteposar la ideologia a la seguretat, fer cas als tècnics i ser responsables dels seus actes.



En tot aquest temps els fets han constatat que els que ens governen no han estat a l’altura de les cir