Vox Alzira presenta una moció al ple en defensa dels drets dels majors i contra el maltractament i l’abús

No podem consentir l’abandó que els nostres majors han patit en aquesta crisi sanitària.

Des que l’OMS, l’11 de març passat, va decretar com a pandèmia el Coronavirus, hem vist com nostres majors han patit amb més virulència aquest virus, arribant a computar més de 8.400 morts entre les 5.417 residències que tenim al nostre país, és a dir, aproximadament un 50% del total de la xifra de defuncions per Covid-19, sent aquestes dades inexactes i contradictòries, per la falta de transparència del Ministeri de Sanitat, quedant exclosos d’aqueixa estadística tant els que van presentar símptomes com els morts als qui no se’ls van practicar test, bé per estar en els seus domicilis particulars, bé en residències o hospitals. Per tant, han de computar-se més que els que reflecteixen les dades oficials registrades.

És evident la falta o omissió de mitjans assignats, eines de protecció individual, material sanitari o test al personal i residents (en les residències d’ancians), majors confinats en els seus domicilis i fins i tot, majors hospitalitzats, etc., per part de les autoritats sanitàries, denegant-los així auxili i vulnerant el que s’expressa en l’art. 20 de la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides aprovada el 10 de desembre de 1948, el qual determina la responsabilitat de l’Estat en el seu desistiment de funcions en aquesta matèria, i l’expressat en la nostra pròpia Constitució espanyola Cap. 2n, Secció Primera, Art.15., que estipula: “Tots tenen dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap cas, puguen ser sotmesos a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants”.

Commemorarem el “Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament en la Vellesa” cada 15 de juny, mitjançant iniciatives que rebutgen i condemnen qualsevol tipus d’abús o violència que s’exercisca o infligisca als nostres majors, col·laborant a donar difusió a l’expressat per l’ONU.

Per tot això, i ara més que mai, VOX Alzira vol mostrar el seu suport als nostres majors presentant una moció al Ple de l’Ajuntament denunciant la injustícia que s’ha comés per part del nostre Govern en aquesta crisi sanitària.

Protegim Alzira i Protegim Espanya de l’abandó que pateixen els nostres majors.