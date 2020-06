Vox Alzira presenta una moció al ple per a baixar els impostos municipals

Print This Post

El Govern Municipal ha de reaccionar ràpid i ajudar a les famílies davant la crisi que s’aveïna.

Gràcies a ser el país amb les mesures més restrictives de la llibertat de moviment i de major duració, la nostra economia s’ha vist greument afectada i tardarem més a tornar a nivells previs a aquesta crisi.

Veiem que el Govern de la Nació lluny d’estar al costat dels ciutadans prenent mesures per a la reinicialització industrial, es limita a atorgar un pecunio a discreció sense importar-li els nivells de deute insostenibles als quals estem arribant. No estem en contra de les ajudes puntuals a les famílies més necessitades, però la reconstrucció econòmica no es pot basar únicament a crear dependents de l’administració.

En VOX creiem que les institucions han d’estar al costat dels ciutadans ajudant-los des d’una perspectiva diferent, és a dir, incentivar el consum amb una menor pressió fiscal per part de l’Administració per a facilitar que les famílies puguen consumir més i així tornar a posar en marxa el cicle productiu i econòmic de la nostra societat.

L’Ajuntament d’Alzira té a les seues mans poder reduir la fiscalitat de les famílies amb una baixada dels impostos que són de titularitat municipal i amb això ajudar a reactivar l’economia de la nostra ciutat.

Per tot això VOX Alzira ha presentat una moció al Ple de l’Ajuntament amb la proposta de baixar els impostos de titularitat municipal, aquests impostos són:



IVTM que és l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,

La Taxa de Residus Urbans

Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres (GUAL)

Estem convençuts que els ciutadans d’Alzira donarien suport a aquestes mesures i que podem superar aquesta crisi amb mesures que els ajude a generar riquesa a través de la reactivació del consum.

Esperem que el Sr. Alcalde, en aquesta ocasió, estiga a l’altura de les circumstàncies i reaccione a temps prenent mesures per a procurar que els veïns d’Alzira puguen suportar els efectes de la crisi que se’ns ve damunt tan bé com siga possible, encara que aquestes mesures l’haja proposada VOX.



Protegim Alzira i Protegim Espanya de la paràlisi institucional.