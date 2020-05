Vox Alzira: Primer ens niguneó el Govern Central, aquesta setmana ens humilia el Govern Autonòmic

Connect on Linked in

La setmana passada els habitants de la Ribera ens vam sentir discriminats per la decisió del Govern Central de no deixar-nos passar de fase en la crida desescalada, comprovem amb sorpresa com a comarques confrontants a la nostra podien passar a la següent fase i nosaltres no.

Amb aquesta decisió hostalers i comerciants van rebre un revés en els seus plans de reobertura i en les seues il·lusions.



Hui els habitants d’aquesta àrea de salut de la Ribera ens hem tornat a sentir discriminats i castigats, en aquesta ocasió per la Conselleria de Sanitat que ha anunciat que passant a la fase 1 no ens permetrà reunir-nos en grups de fins a deu persones per “el costum que tenen aquests veïns de reunir-se amb amics i familiars”, aquesta premissa ens discrimina i a més ens preguntem en a quin criteri científic correspon aquesta diferenciació. Aquest hauria de ser l’últim desvari de la

Consellera de Sanitat al capdavant del seu càrrec.

No és comprensible que aquesta premissa siga tinguda en compte per la Conselleria a l’hora de prohibir als habitants de la Ribera a reunir-se amb amics i familiars. No som ni més ni menys sociables que els habitants de la Safor, quedem igual amb els nostres amics com també ho fan en la Costanera.



Tot aquest pla de tornada a la normalitat (desescalada) s’assembla més a un guió d’una pel·lícula de Berlanga que a una estratègia destinada a salvaguardar a les persones d’un nou contagi.



Sembla ser que els nostres governants no s’adonen que amb cada decisió que es pren en aquest sentit afecta anímicament a les persones i ja, ni que dir, si parlem d’hostalers i comerciants que únicament els causa inseguretat i descoratjament.



No es pot esgrimir davant el conjunt de la població de la Ribera una afirmació com la “que ens agrada quedar amb amics” per a retallar-nos drets socials i personals com ho han fet, sembla una broma de mal gust.

L’única cosa que ens està quedant molt clar en tot aquest sainet, que és la crida desescalada, és la nul·la influència que exerceix el Grup Compromís amb els seus socis de Govern, créiem que amb els espectacles vergonyosos que munta el Sr. Baldovi en el Congrés dels Diputats tindria una mica més de predicament però a la vista està que ni Pedro Sánchez li fa el més mínim cas a nivell nacional, ni Ximo Puig a nivell autonòmic.



Els habitants de l’Àrea de Salut de la Ribera no es mereixen ser tractats així, mereixen governants que els oferisquen solucions no que confonguen i creen, amb les seues decisions, inseguretat i desigualtat. Protegim Espanya de governants incapaços.