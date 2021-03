Vox Alzira «Vox defensa més a les dones que els Partits actuals»

Connect on Linked in

Molta mala llet en forma de bruta tinta negra s’ha vessat sobre paper blanc, i sobretot en xarxes virtuals, en contra de VOX des que va aparéixer en el panorama polític espanyol.

I no era debades, sabien perfectament tots els Partits que es repartien el pastís del país i alguns, com a PSOE i PP, la corrupció, per la qual cosa est bufe d’aire fresc representava un perill per a ells perquè les idees que porten tots els seus representants anaven a sacsejar el panorama establit pel bipartidisme.

I així ha sigut, efectivament.

Tot això ha fet que s’unisquen a la desesperada les esquerres més radicals amb els comunistes, separatistes, independentistes, proetarres i altres forces legals, però no ètiques, per a buidar les arques, fer a tot córrer les seues polítiques destructives i deixar amb uns llastos el país, on al pas que va, superarem els 6 milions d’aturats aquest mateix any i els migrants arribaran a milers, en forma d’invasió perillosa, als nostres pobles i ciutats.

Però, com sempre, la culpa la tindrà la dreta. Però només fins a les pròximes Eleccions, on esperem que els espanyols aprenguen de veritat a valorar el seu vot i els facen pagar a aquest govern destructiu, als quals no aporta res, el seu atreviment.

Els que representem a Vox, no tenim por als llops ensinistrats de la ultraizquierda que empra sempre el llenguatge de barriada per a espantar a xiquets i covards. Els que anem de front podem mirar-los als ulls i fer-los baixar la mirada amb arguments reals dels seus ardits destructius.

—VOX és el partit que més reclama protecció per a les dones i la presó permanent revisable contra violadors, maltractadors i assassins, de dones i xiquets, mentre l’esquerra progressista rebutja aquesta proposta.



Un dels atacs més falsos i estesos cap a Vox, és que no està en contra de la violència cap a les dones, que els progres i els pagafantas denominen violència masclista. Res més fals. Vox ha deixat clar des del primer moment que no dóna suport a l’actual Llei de violència de gènere perquè la considera anticonstitucional i discrimina directament l’home per ser home.

Aquest passat mes de nou es va celebrar el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, i de nou es va fer a Alzira un ús partidista i malintencionat, enfocant-lo de nou exclusivament cap al tema de la «violència de gènere» amb una pancarta penjada al balcó principal de l’Ajuntament, manipulant de nou la vertadera intenció del dia que es rememorava. Però amb una intenció clara cap a Vox, sabent perfectament que no estaríem davall d’aqueixa pancarta.

Una jugada bruta més de qui governa l’Ajuntament recolzada per dos partits que després són incapaços de condemnar i investigar l’abús de menors a Mallorca, o els abusos de l’ex marit de Mónica Oltra, la lider comunista de Compromis, cap a una menor que casualment estava sota la protecció de la Sra.Vicepresident. Això, senyors de l’esquerra, és hipocresia covarda que frega el vomitiu, i espere que algun dia paguen per la seua complicitat en aquests fets.

Perquè en VOX, CONDEMNEM la violència exercida per homes cap a elles, però de la mateixa manera defensem als homes bons que pateixen la cara amarga de la mateixa Llei que contradiu l’article 14 de la Constitució: homes que pateixen violència en les seues llars, denominada VIOLÈNCIA DOMÈSTICA, però que no tenen la mateixa catalogació penal, encara que el delicte siga el mateix.

Però el que és indiscutible, és que és tan dolorós per a un xiquet innocent veure com el seu pare maltracta o mata a la seua mare, que com la seua mare maltracta o mata al seu pare.

Des de VOX estem radicalment en contra d’aqueix Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere que no erradicarà la violència que pretén combatre i generarà noves injustícies i discriminacions, desemparaments legals i vulneració de drets fonamentals en estar basat a ampliar i endurir una llei ineficaç i injusta.

I és el Partit que demana constantment la presó permanent revisable en casos d’aquests tipus de violència. És això ser masclista?

Per sort, el temps ens està donant la raó, i els incitadors a l’odi de la ultra esquerra, i vertaders feixistes, formada per tots els partits més radicals que volen acabar amb l’Espanya que viu en pau, tenen els dies comptats.