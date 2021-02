VOX demana al Consell declarar les Creus Cristianes Bé d’Interés Cultural i que se’ls atorgue especial protecció

Connect on Linked in

La diputada del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Miriam Turiel, ha presentat una Proposició No de Llei (PNL) en la qual insta el Consell a catalogar les creus cristianes existents en la via pública o la resta del domini públic territorial com a Bé d’Interés Cultural (BIC) i demana, a més, que es realitze un inventari de les mateixes i que se’ls atorgue l’especial protecció que els corresponga.

La diputada de VOX explica en la seua iniciativa que, en ple segle XXI, “s’estan produint manifestacions explícites d’odi com ha sigut el desmantellament i destrucció de la Creu de les Descalces en Aguilar-Córdoba, des de la pròpia Administració Pública”.

Així, recorda que la Creu Cristiana és el principal símbol del catolicisme i que aquest compta amb quasi 2.500 milions de practicants a tot el món, és a dir, un terç de la població mundial.

“Amb independència de les conviccions religioses personals dels espanyols, la veritat és que la història d’Espanya com a nació està vinculada al cristianisme. Precisament d’aqueixa triple relació: Cultura, societat i religió, al llarg de la nostra història, ha originat que el nostre país ostente el lloc tercer en el rànquing mundial quant a designacions de Patrimoni Mundial per part de la UNESCO”, ha afirmat Turiel, qui ha prosseguit dient que en la “comptem amb 15 ciutats que formen el grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya i en la majoria dels casos aquestes manifestacions arquitectòniques són conseqüència d’expressions religioses, bé de la cristiana (la més significativa i arrelada) o de les diferents que han passat per la nostra geografia”.



Tal com sosté la diputada de VOX, resulta del tot evident, que ens trobem en un sistema aconfessional consagrat en la nostra Carta Magna, que situa a l’Estat en una posició de neutralitat respecte al fet religiós: Cap confessió religiosa tindrà caràcter estatal. D’aquesta manera, els Poders Públics no assumeixen cap confessió religiosa com a pròpia, però l’Estat veu el fet religiós positivament, com es desenvolupa en l’art. 16 de la Constitució. “Aqueixa posició d’imparcialitat respecte a les confessions religioses ha d’il·luminar l’actuació de qualsevol Administració Pública, així com el respecte als símbols i a les manifestacions d’aquesta índole”, ha assegurat.

La pròpia Constitució exigeix als poders públics conservar i promoure la conservació i protecció del patrimoni històric, artístic i cultural d’Espanya. D’acord amb la Constitució i la Llei del Patrimoni històric tant els municipis, les Comunitats Autònomes i l’Estat tenen competències en aquesta matèria, bé de promoció, de declaració o protecció.



“Per tot això, cal que les Administracions Públiques promoguen la realització i actualització, de l’inventari de Creus existents en les vies públiques per a la seua efectiva catalogació com a Béns d’Interés Cultural i, per tant, la corresponent i especial protecció jurídica que els corresponga”, ha conclòs la diputada de VOX.