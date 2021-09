Vox demana la compareixença de quatre membres del Consell

Connect on Linked in

El Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, ha sol·licitat la compareixença de quatre membres del Consell perquè rendisquen comptes sobre la seua activitat. La portaveu del grup parlamentari, Ana Vega, ha demanat que Barceló informe sobre el procés de reversió del Departament de Salut de Torrevieja; el president i portaveu adjunt del grup, José María Llanos, ha requerit al secretari Autonòmic de Seguretat perquè informe sobre la situació del IVASPE. D’altra banda, la portaveu adjunt, Plans Massó i el diputat Miguel Pascual, han sol·licitat la compareixença dels dos nous càrrecs perquè expliquen quin serà la nova línia d’actuació en les respectives conselleries.



Davant el nou nomenament de Reis Gallego com a directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, la portaveu adjunt Plans Massó ha explicat que “hem volgut conéixer qui era la persona que exerciria el càrrec i ens hem trobat amb escrits seus plens de lindezas com ‘la revolució industrial es va dur a terme perquè les dones van ser obligades a ocupar l’espai privat per a poder parir obrers, mentre ells anaven a produir béns per al capital’”.



Plans ha declarat que “ens preocupa que algú que fa aquest tipus d’afirmacions ocupe un lloc de responsabilitat, i encara més tractant-se d’un alt càrrec en educació” i ha afegit que el Conseller Marzá “ha col·locat a una radical esquerrana, obsessionada amb el capitalisme i el heteropatriarcado, al capdavant d’una direcció general”.