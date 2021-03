VOX demana la compareixença del Ministre d’Agricultura perquè explique quines mesures s’han pres davant el focus de rinoneumonía equina sorgit a Godella

Connect on Linked in

VOX presenta també diverses preguntes en el Congrés i en les Corts Valencianes per a saber quin protocol s’ha seguit per a evitar la propagació del virus

Des del CES (Centre Escola de Salts) de Godella es va avisar immediatament a la Federació Hípica i a l’Administració perquè es prengueren les mesures oportunes

El grup parlamentari VOX en el Congrés dels Diputats ha demanat la compareixença del Ministre d’Agricultura perquè d’informació i explique les mesures que ha pres davant el focus de rinoneumonía equina que ha aparegut en un centre hípic de la localitat valenciana de Godella. A més, en les Corts Valencianes VOX ha preguntat a la Conselleria d’Agricultura Quin protocol d’actuació s’ha pres davant el brot víric de rinoneumonía equina sorgida en una instal·lació hípica de la Comunitat Valenciana amb motiu d’un concurs internacional celebrat el 21 de febrer?

La diputada nacional de VOX per València Cristina Esteban i el diputat autonòmic José Luis Aguirre s’han posat en contacte amb gent del sector (el CES, veterinaris, genets i professors d’equitació, entre altres) els qui han transmés una gran preocupació pel mal que el brot de rinoneumonía pot causar a aquest sector, tan beneficiós per a l’economia de la Comunitat Valenciana i per a la resta d’Espanya. Cal recordar que tant a Oliva com a Godella se celebren concursos internacionals que atrauen a moltes persones que vénen de diferents punts d’Espanya i de l’estranger.

Els veterinaris amb els quals han parlat els diputats de VOX es pregunten per què l’Administració (conselleria de sanitat, d’agricultura i el Ministeri d’Agricultura) no va actuar de manera ràpida per a evitar que el focus de rinoneumonía s’estenguera a altres cavalls.

Des de la Real Federació Hípica Espanyola (RFHE) es va suspendre tota competició nacional prevista, a l’espera dels resultats de mostres després de la detecció d’un brot víric infecciós en alguns dels cavalls participants en la competició internacional de salts celebrada en el CES (Centre Escola de Salts) de Godella. L’origen del brot ha sigut un cavall francés. Des del CES es va informar immediatament la Federació Hípica Espanyola i a les autoritats sanitàries perquè es prengueren les mesures oportunes.

Els diputats Cristina Esteban i José Luís Aguirre destaquen que “Com sempre i desgraciadament, ací ha fallat l’Administració que havia d’haver pres mesures ràpidament per a evitar el contagi de més cavalls.”