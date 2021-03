VOX demana que es rebaixen les restriccions i es deixe treballar a l’hostaleria

Connect on Linked in

Ana Vega: “Als hostalers haurien de permetre’ls obrir fins al toc de queda almenys”

La Portaveu del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Ana Vega, ha declarat aquest matí respecte a la possibilitat de rebaixar les restriccions després de Setmana Santa que “el problema consisteix en el fet que no hi ha una planificació concreta per part del Govern de la Generalitat Valenciana per als hostalers i comerciants. És el que venim retraient i demanant des del primer dia, que hi haja uns protocols clars i s’avise amb antelació als empresaris perquè ells han de fer una previsió de cara a obrir o tancar els seus negocis”.

Des de VOX hem demanat per activa i per passiva que es deixe treballar a la gent perquè el que no és lògic és que hi haja un tancament perimetral de la Comunitat Valenciana i no obstant això estiga venint gent d’altres països. Si eres estranger pots entrar i eixir, però si eres valencià no pots desplaçar-te, per exemple, a la teua caseta que és a la província de Múrcia o Conca. “El que demanem és que es facen les coses amb lògica i que es facen amb previsió perquè la gent puga treballar”.

Quant als horaris de l’hostaleria Vega ha explicat que “ens sembla absurd que se’ls obligue a tancar a les 18h. Haurien de permetre’ls que òbriguen fins al toc de queda almenys i que puguen servir menjars i sopars. A més, hi ha molts bars xicotets que no poden traure taules fóra (que no tenen terrassa) i tindre només un 30% de l’interior, que a vegades són només dues taules, no els compensa. Si això no canvia passarem de tindre tancats ja permanentment un 25% dels negocis al fet que tanquen més del 50% o fins i tot el 60%. I cal recordar que a la Comunitat Valenciana vivim del turisme. Cal deixar a la gent que prospere i que treballe i no posar-los tantes restriccions”.

Respecte al transvasament del Tajo-Segura, des de VOX ens oposem al fet que es retalle el transvasament: “El sud de la Comunitat Valenciana està totalment sec, quan som juntament amb Múrcia l’horta d’Espanya. El que s’ha de fer és un Pla Hidrològic Nacional i que els excedents de les conques amb sobrants, es passen a les conques deficitàries. L’aigua que sobra en alguns llocs ha d’arribar als nostres agricultors”.