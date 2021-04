VOX demana que publiquen estadístiques clares de violència domèstica i sexe, parentiu, edat i nacionalitat d’agressors i víctimes

Connect on Linked in

Ángeles Criado afirma que la Llei de Violència de Gènere discrimina els homes i que el Govern està ocultant dades intencionadament per “ideologia”

Denúncia que s’oculta la nacionalitat d’agressors quan no són d’Espanya perquè “molts procedeixen de països on la dona està sotmesa per llei i on sí que existeix el masclisme a diferència d’Espanya”

La diputada del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Ángeles Criado, ha defensat durant la Comissió d’Igualtat una Proposició No de Llei (PNL) en la qual insta el Consell que exigisca al Govern d’Espanya a fer públics en el portal de la Delegació del Govern, així com en l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les dades sobre violència domèstica, especificant les víctimes i agressors, així com sexe, parentiu, nacionalitat i edat de l’agressor i la víctima.

Per a Criat és fonamental la transparència en aquest tema per a evitar que es realitzen interpretacions errònies i malintencionades. Criat ha afirmat que l’actual Llei de Violència de Gènere va nàixer viciada i deixa en absolut desemparament als homes i resta de víctimes de violència domèstica”.

“En els últims anys han augmentat els discursos polítics sobre violència de gènere amb l’objectiu únic de criminalitzar a l’home i dividir, més si cap, a dones i homes. Tot ells ignorant l’article 14 de la nostra Constitució que diu que tots els espanyols som iguals. Aquesta llei és un atac frontal a la presumpció d’innocència i és anticonstitucional”.

La diputada de VOX ha insistit que tota aquesta ideologització de la violència queda reflectida en les estadístiques publicades en els diferents portals dedicats a la recollida de dades, com l’INE, que publica les estadístiques de violència domèstica i de violència de gènere de forma totalment confusa. “En el cas de les dades sobre violència domèstica l’INE no segrega les dades de manera clara sent impossible fer una anàlisi de quin és la realitat a Espanya”.

“L’INE ha esborrat les dades de la seua pàgina informativa i no queda constància oficial que existisca violència de dones contra homes amb resultat de mort, de manera que la percepció que es trasllada a l’opinió pública és que la violència és exclusivament masclista. En els anys 2015, 2016 o 2017, segons el Ministeri d’Igualtat, les xifres de dones que han perdut la vida a les mans d’homes oscil·len entre les 55 a 60 en tota Espanya, per any. Però si busquem la xifra d’homes assassinats per dones el nostre esforç és erm perquè no hi ha dades. No hi ha hagut cap?”.

Criat ha destacat que el nombre de xiquets assassinats a les mans de les seues mares és ocultat des del 2009 i solament apareixen en les estadístiques públiques oficials els xiquets assassinats per homes i on apareix també com a víctima la mare. “El mateix ocorre amb els ancians morts a les mans de les seues filles, esposes o familiars dones: que també s’oculten. Quina igualtat és aquesta?”.



La parlamentària valenciana ha informat, a més, que la xifra de bebés, xiquets i dones morts en mans d’altres dones en 2015 és de 30; en 2018 van morir 67 xiquets en mans de les seues mares i 28 homes van ser assassinats per dones. “Això ho sabem després d’una àrdua investigació, ja que no és fàcil recopilar aquesta informació, només ix en alguna premsa”.



Així mateix, la diputada de VOX ha lamentat que no es faça pública tampoc la nacionalitat d’agressors i víctimes. “El portal del Govern d’Espanya distingisca entre víctimes mortals per violència de gènere per comunitats autònomes, grups d’edat, tipus de relació sentimental i de convivència, país de naixement i si l’agressor i víctima són d’Espanya o de ‘un altre país’, però no diu de quin país es tracta”.



“La realitat és que molts agressors vénen de països on la dona està sotmesa a l’home per llei; per això no es publica la nacionalitat o país d’origen no vaja a ser que descobrim que això del heteropatriarcado a Espanya és un invent que no existeix a Espanya i, a més, ve de fora”.

Respecte a la PNL presentada pel PP sobre el tràfic de dones i xiquetes amb finalitats d’explotació sexual, VOX s’ha abstingut en entendre que no sols hi ha dones i xiquetes víctimes “també hi ha xiquets que són explotats sexualment”.

Sobre la PNL presentada per tots els grups polítics (PSOE, PP, Ciutadans, Compromís i Podemos), el consens progre, per a protegir en els tribunals la intimitat de les persones quant a la seua orientació sexual, Ángeles Criado ha votat en contra, ja que s’enjudiciava el vici en consentiment que determina la nul·litat del matrimoni d’acord amb el Codi Civil i no se’l jutjava per la seua condició sexual com al·legaven tots els partits.



Així, ha afirmat que “a una persona no la jutgen per la seua condició sexual” i ha recordat que “els tribunals ja s’encarreguen de protegir els drets constitucionals”.