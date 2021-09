VOX denuncia al regidor socialista de Mislata, Joaquín Moreno, per un delicte d’odi

Print This Post

José María Llanos: “Les declaracions de Moreno excedeixen la llibertat d’expressió”

VOX València ha presentat una denúncia davant la Fiscalia contra el regidor socialista de Benestar Social a Mislata, Joaquín Moreno, per un delicte d’odi, concretament per la publicació de missatges en les seues xarxes socials afirmant, entre altres coses, “que VOX considera a les persones LGTBI malaltes”.



El sotssecretari jurídic de VOX València, Pepe Gosálbez, ha lamentat que VOX haja tornat a ser acusat d’abocar odi contra la societat. “Tot és fals, ho hem denunciat en altres ocasions i sempre ho denunciarem. Esperem que es tallen aquests actes falsos i contraris a VOX i contraris a la democràcia”, ha assenyalat.



Gosálbez ha censurat que aquestes publicacions només es fan amb la intenció de “assenyalar a VOX, als seus membres, afiliats i fins i tot simpatitzants com a homòfobs i xenòfobs, acusant-nos de manera falsa i irresponsable d’anar escampant discursos d’odi contra les persones LGTBI”.



Per part seua, el President Provincial de Vox València, José María Llanos, ha criticat que les publicacions de Joaquín Moreno “són clarament ofensives, d’hostilitat, intolerància, animadversió i fins i tot, perquè no dir-ho, intimidació, excedint clarament la llibertat d’expressió, perquè no es limita a una simple crítica política, més tractant-se d’un regidor de Mislata”.



“A causa de la gravetat i la falsedat de les acusacions ho hem denunciat davant la fiscalia. Aquest tipus de declaracions, que poden arribar a considerar-se un delicte d’odi, han de ser perseguides i bandejades de la vida política”, ha afegit.

D’altra banda, el regidor i portaveu de VOX a Mislata, Álvaro Galán, ha insistit que “la violència dialèctica duta a terme pel regidor socialista no sols atribueix delictes a VOX, també al conjunt, cada vegada major, dels ciutadans als quals representem”. I ha explicat que des de VOX “sempre s’ha condemnat tot tipus de violència, vinga d’on vinga i l’exercisca qui l’exercisca”.

Finalment, Galà ha assegurat que malgrat tots els atacs i mentides que VOX rep “no renunciarem als nostres principis. Es va acabar l’assenyalament a l’estil Stalinista del qual pensa diferent, perquè mentre ells fan ús de la manipulació, nosaltres utilitzem la llei i l’ordre, nosaltres ens basem en dades oficials, en fets, anem de front amb la veritat per davant”.