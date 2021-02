VOX es querella contra Grezzi i l’EMT per presumpta prevaricació en l’adjudicació de contractes

Hi ha hagut un fraccionament indegut especialment en els contractes de subministrament de gasoil i recanvis

I adjudicació directa vulnerant el principi de lliure concurrència

VOX ha presentat aquest matí davant el jutjat d’instrucció una querella contra l’Empresa Municipal de Transports de València i el seu president, Giusseppe Grezzi, per un presumpte delicte continuat de prevaricació administrativa en l’adjudicació dels contractes de combustible, manteniment i recanvis, que sumen prop de 11,5 milions d’euros, en realitzar fraccionaments indeguts i adjudicacions directes, incomplint els principis bàsics de la contractació pública.

En el document presentat, que reflecteix les dades exposades en l’informe d’Auditoria Externa, VOX acusa el president de l’empresa de fraccionar contractes i adjudicar-los ‘a dit’. Tal com recull la denúncia: “l’EMT utilitza de manera fraudulenta la contractació menor i adjudicació directa, realitzant fraccionaments indeguts. Existeixen contractes que tenen unitat funcional, que tenen el mateix objecte i, no obstant això, amb la finalitat de no superar els límits marcats en el precepte en qüestió (15.000 €), són dividits en diferents expedients de contractació (…) L’anterior permet a l’EMT adjudicar cada expedient a l’empresari que bonament considere, sense complir ni un sol tràmit o requisit, la qual cosa, com hem vingut insistint, xoca frontalment amb el principi de lliure concurrència”.

José María Llanos, President Provincial de VOX València destaca que “VOX ha presentat una querella contra G. Grezzi i l’EMT puix que s’aprecien indicis greus de delicte en la fragmentació dels contractes per a no sotmetre’s als controls polítics ordinaris, així com en clara vulneració de la transparència amb la qual tant se li ompli la boca al Sr. Ribó, però que tant vulnera. És el dia a dia de Compromís i del seu soci el PSPV: dir una cosa i fer tot el contrari. Si s’acrediten aquests fets denunciats, és clara la comissió del delicte de prevaricació administrativa, que suposa a més d’un perjudici directe, també una burla a tots els valencians que estan fent esforços enormes per a sobreviure. Mentre el govern de Ribó gasta els diners dels valencians per als seus interessos. És una auditoria externa la que indica la comissió de contractacions irregulars, així com la falta de transparència com és preceptiu.” El text jurídic no sols apunta al fraccionament injustificat dels contractes de l’EMT, sinó que, “a més, empra de manera reiterada i fraudulenta la contractació per adjudicació directa, incomplint tot tipus de requisits i formalitats”. En l’escrit, VOX afig que l’EMT ve desenvolupant una “conducta típica, configurada per haver fet ús de contractes menors sense justificació, la qual cosa determina, en essència, l’omissió de tot procés selectiu per a la cobertura de les places mitjançant concurs públic, amb fallida dels principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i llibertat d’accés”. En opinió del sotssecretari jurídic, Pepe Gosálbez, “és clar que l’EMT necessita sí o sí gasoil i recanvis per a funcionar. És una cosa recurrent, previsible i periòdic. El que hem detectat és que l’EMT ha utilitzat els contractes menors o l’adjudicació directa, prevista per a actuacions o adquisicions concretes, puntuals i justificades per a la compra de gasoil i de recanvis. D’aquesta manera, s’ha adjudicat reiteradament als mateixos proveïdors i per mitjà de ‘dedocracia’ determinats contractes. Això podria constituir fàcilment un delicte de prevaricació continuada i per això presentem aquesta querella contra l’EMT i el president del seu consell d’administració, Giusseppe Grezzi. Estem parlant d’adjudicacions directes sense publicitat ni lliure concurrència i que ascendeixen, en algun cas, a més de 4 milions d’euros sumant totes les adjudicacions directes a un mateix proveïdor”.

Els contractes als quals fa referència la querella se centren en els expedients relatius al subministrament de Gasoil A, manteniment i recanvis.