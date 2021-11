VOX esmena la totalitat dels pressupostos “per una qüestió moral cap als valencians”

Connect on Linked in

“És la llei més important de cada any i no es pot elaborar una llei d’aquest calat sobre unes bases tramposes”



València, 10 de novembre de 2021. El Grup Parlamentari VOX Corts Valencianes ha sol·licitat la devolució al Consell del Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, “són uns pressupostos que no tenen cap mena de manteniment, ni per part de les despeses pressupostades i molt menys pels ingressos”. Asseguren que “és la llei més important de cada any i no es pot elaborar una llei d’aquest calat sobre unes bases tramposes”.



Com han dit els diputats de VOX des que es van presentar els pressupostos, “es tracta d’uns pressupostos ficticis i irreals, fonamentats en la mentida i mancades de tota credibilitat, construïts sobre una base d’ingressos inexistents i que mai arribaran, tal com afirma el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques”. I afigen que “estan dissenyats totalment al contrari del que seria ortodox, primer s’han dissenyat les despeses i sobre la base d’ells han dissenyat uns ingressos”.

Des de VOX han criticat que els pressupostos s’enfoquen a “mantindre un govern que no se sosté, de fet, les conselleries sustentades pels comunistes són les que més creixen, mentre sanitat i educació són les que menor augment registren”. També han qualificat de “inacceptable l’increment dels sous del Consell i alts càrrecs en un 2%”.



D’altra banda, han denunciat que “repeteixen any rere any subvencions que suposen una retallada de llibertats o discriminacions per motius ideològics”, generant així un deute acumulat de 51.747 milions d’euros i un increment del 103% del pressupost en 10 anys, “aquesta serà l’herència que deixarem a futures generacions”.



A més, des del Grup Parlamentari VOX, afirmen en la seua esmena a la totalitat que “ens trobem en una situació molt delicada i tots els esforços han de centrar-se en mesures orientades a sanitat, economia i serveis socials. No és suficient augmentar recursos, cal saber gestionar-los i així rebaixar la pressió fiscal que suporten els valencians”. Així mateix, han manifestat que “és necessari per a la Comunitat Valenciana treballar en un canvi cultural profund, que permeta canviar el subsidi i la subvenció per la productivitat i la inversió com a eixos del desenvolupament social econòmic”.



Finalment, han afegit que “si tots els motius exposats ja eren suficient per a retornar el Projecte de Llei al Consell, la seua presentació fora de termini i l’augment de 378 milions d’euros en la secció 20 de despeses diverses, ens obliga a esmenar la totalitat del projecte de llei per una qüestió moral cap als ciutadans de la Comunitat Valenciana”.