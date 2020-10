VOX exigeix al Consell que actue enfront de la plaga d’alga roja que amenaça la pesca de la Comunitat Valenciana

Print This Post

José Luis Aguirre demana a la consellera de Medi Ambient que s’agiliten els tràmits per a la seua inscripció en el catàleg d’espècies exòtiques invasores

El diputat del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, José Luis Aguirre, ha sol·licitat hui, durant el ple, a la consellera d’Agricultura i Medi Ambient, Mireia Mollà, que agilite la inscripció de l’alga roja (rugulopterix okamurae) en el catàleg d’espècies exòtiques invasores i que prenga mesures per a frenar la seua expansió en la costa de la Comunitat Valenciana perquè podria generar en el futur, greus perjudicis a la pesca valenciana com ja està ocorrent a Andalusia.

Aguirre ha preguntat a Mollà sobre les gestions que està duent a terme la Conselleria sobre aquest tema, ja que “aquesta alga devasta l’ecosistema marí dels llocs als quals arriba i afecta seriosament a sectors clau com són el turístic i el pesquer”.

El diputat de VOX ha insistit que, malgrat les constants denúncies d’organitzacions del sector, les Administracions públiques espanyoles no han prestat suficient atenció a aquest assumpte ni li han donat la solució adequada. “Aquesta alga suposa una vertadera ruïna per a la pesca artesanal i litoral i el Govern valencià és plenament competent per a previndre i gestionar aquesta catàstrofe”.