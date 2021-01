VOX exigeix que Ximo Puig i Barceló es reunisquen amb tots els Grups Parlamentaris per a informar sobre la situació de la pandèmia

Connect on Linked in

Demana llum i taquígrafs i no reunions individuals a esquena de la resta de grups, excloent a VOX



Vega: “Deixar de costat a VOX és deixar de costat a quasi 400.000 ciutadans per pur sectarisme”

La síndic del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Ana Vega, ha sol·licitat al President de la Generalitat i a la Consellera de Sanitat que reunisca a tots els Grups Parlamentaris per a donar compte de la situació actual per la pandèmia en la Comunitat i explicar “quin és el pla davant aquesta nova ona de contagis”. Per a això ha presentat un escrit sol·licitant a la Mesa que “es convoque urgentment una Diputació Permanent per a donar les explicacions necessàries a tot l’arc parlamentari”.



En aquest sentit, Vox ha enlletgit al Consell que no s’haja posat en contacte amb el seu Grup Parlamentari per a comentar la greu situació i ha reclamat “llum i taquígrafs, no reunions individuals a esquena de la resta de grups, tal com ha succeït en reunir-se només amb PP i Ciutadans”, excloent així a Vox de l’equació.



Vega ha explicat que vivim “una situació d’extrema gravetat i les explicacions s’han de donar a tots els grups perquè aquests aporten idees o propostes”, així mateix ha recordat que “deixar a un costat a VOX és deixar de costat a quasi 400.000 ciutadans per pur sectarisme”.