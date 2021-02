VOX insta el Consell a donar màscares FFP2 als col·legis i realitzar test ràpids a tota la classe després d’un positiu

Connect on Linked in

Llanos Massó alerta que els brots en l’àmbit educatiu augmenten cada setmana i hi ha jornades en les quals aconsegueixen el 50%

La portaveu adjunta del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Plans Massó, ha instat el Consell a prendre mesures per a augmentar la seguretat en els centres docents donada la gravetat de la situació de la pandèmia a la Comunitat Valenciana.



Així, Massó ha demanat al Consell, a través d’una Proposició No de Llei (PNL), que dote de màscares FFP2 als alumnes, al personal docent i als treballadors dels centres educatius; que es realitzen test ràpids d’antígens en tota l’aula quan es conega un positiu; que es realitzen proves PCR a tots els contactes estrets en 24 hores; i també demanda al Consell que es redefinisca el terme contacte estret.



Tal com ha explicat la diputada per Castelló: “La incidència del Covid-19 en els centres educatius augmenta diàriament tant entre els alumnes com entre el personal docent, i de la mateixa manera augmenten els dubtes, preocupacions i queixes de la comunitat educativa. Alguns equips directius denuncien retards de fins a 5 dies per a decidir si es confina una aula. I els sindicats demanen revisar els criteris del tancament d’aules”.

Massó ha recordat que els positius en l’àmbit educatiu augmenten cada setmana i hi ha jornades, com la d’ahir mateix, en les quals aconsegueixen el 50%.

Precisament hui mateix la premsa alerta que els brots en l’àmbit educatiu igual, i fins i tot, a vegades, superen, als d’àmbit social. Una situació alarmant que mereix revisar els protocols de la Conselleria d’Educació en aquest aspecte i actuar amb celeritat per a atallar aquest problema.

“Els infermers denuncien que no es compleix el protocol escolar contra el Covid-19 al no realitzar-se els rastrejos o fer-se vesprada i unes demores per a la realització de les proves PCR d’entre 4 i 7 dies, casos en els quals els afectats no reben els resultats amb el perjudici que això comporta. Malgrat que la Generalitat modifica periòdicament les mesures de seguretat i sanitàries, la Conselleria d’Educació manté el mateix pla de contingència des de maig”, afirma.

PNL per a detectar alumnes amb altes capacitats

D’altra banda, Plans Massó també ha registrat una altra Proposició No de Llei per a instar el Consell a elaborar un protocol realitzat per professionals especialitzats per al diagnòstic de l’excepcionalitat intel·lectual; així com a elaborar un pla d’actuació per a alumnes amb altes capacitats que done resposta a les seues necessitats educatives.

Massó assegura que a la Comunitat Valenciana hi ha al voltant de 17.000 alumnes amb altes capacitats, però tant de solo 1.063 han sigut detectats segons consta en les dades del Ministeri d’Educació. Això significa que un 94% dels alumnes amb altes capacitats no són detectats.