VOX presenta una iniciativa perquè el Consell subvencione l’Escola Matinera en infantil i primària

Rebeca Serna: “Aquest servei facilita la conciliació familiar”

La portaveu adjunt del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Plans Masó, i la diputada, Rebeca Serna, han presentat una Proposició No de Llei (PNL) perquè se subvencione als alumnes de Centres d’Educació Infantil i Primària de l’Escola Matinera, tant públics com concertats, els pares dels quals tenen horaris laborals que els obliguen a fer ús d’aquest servei.



Serna recorda que: “L’Escola Matinera suposa un recurs important per a la conciliació familiar en el cas, molt freqüent, que tant el pare com la mare treballen. És un servei essencial i necessari, ja que, ajustant els horaris escolars a les exigències dels horaris laborals, moltes famílies poden així compaginar els seus treballs amb la cura dels seus fills”.

Cal recordar, que l’Escola Matinera és un servei dirigit a xiquets d’entre 3 i 12 anys, alumnes d’educació infantil i primària, matriculats en algun centre de la Comunitat Valenciana. I encara que des d’alguns ajuntaments o diputacions es finança en part aquest servei, el cost és d’uns 30€ o 40€ mensuals per alumne, una despesa que pot resultar difícil d’assumir per a moltes famílies.

A més, Rebeca Serna insisteix que després de la crisi ocasionada pel Covid-19, molts avis que cuidaven dels seus néts ja no poden fer-ho a causa de les recomanacions sanitàries. “Les persones majors han sigut les que més greument han patit els efectes de la malaltia i no estem en situació de relaxar totalment les mesures de seguretat”.

Per tot això, VOX demana a les Corts que insten el Consell a subvencionar amb una ajuda de 30€ mensuals, des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, l’Escola Matinera de setembre a juny a tots els alumnes d’Educació Infantil i Primària, tant de centres públics com concertats, els pares dels quals, a causa del seu horari laboral, tinguen la necessitat de deixar als seus fills en el centre escolar a una hora més primerenca de la del començament de les classes. Això s’haurà de certificar mitjançant un justificant de l’horari de treball, tant del pare com de la mare, o tutors per a poder demostrar la necessitat d’aquest servei. Aquest justificant s’actualitzarà cada tres mesos.