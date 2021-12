Ana Vega (VOX): “És il·legal i una mesura coactiva que perjudica sempre a aquests: l’hostaleria i l’oci nocturn”

Portaveu del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Ana Vega, ha declarat aquest matí en les Corts que “al llarg d’aquesta setmana VOX presentarà en les comunitats autònomes recursos contra el passaport Covid”.



Vega ha explicat que el passaport Covid “és il·legal perquè restringeix drets fonamentals i no té cap sentit, ja que els contagis continuen pujant. No poden escudar-se en què siga una mesura sanitària efectiva. És una mesura coactiva que perjudica als mateixos de sempre que són l’hostaleria i l’oci nocturn que vénen ofegats de la pandèmia i ara, que semblava que anaven a alçar una mica el cap, cal picar-los”.



La portaveu ha recordat que, a més de tindre el passaport Covid implantat, Ximo Puig ha dit que no descarta aplicar més mesures restrictives, per la qual cosa “des de VOX el tenim molt clar i recorrerem tots els decrets, resolucions administratives o lleis que vulneren els drets dels espanyols perquè com va dir ahir Buxadé: ‘A Espanya un immigrant il·legal té molts més drets que un espanyol que lliurement ha decidit no vacunar-se’. No té cap sentit que s’exigisca el passaport Covid per a visitar a familiars en residències de majors o en hospitals quan no s’exigeix el mateix als treballadors. I El que s’ha dit: no està reduint-se els contactes”.