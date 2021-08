VOX València denuncia al regidor socialista de Cullera, Alejandro Morales, per un delicte d’odi

El regidor de joventut acusa a VOX (en les seues xarxes socials) de feixista i d’afavorir les agressions contra homosexuals, immigrants i dones

VOX València ha presentat una denúncia davant Fiscalia perquè investigue la possible comissió d’un delicte d’odi per part del Regidor socialista de l’Ajuntament de Cullera, Alejandro Morales.

El regidor de joventut de Cullera, en el seu compte de Facebook, a més de cridar a VOX feixista, imputa al nostre partit la culpabilitat en agressions, amb resultat de mort, a homosexuals i lesbianes; així com a defensar un discurs de l’odi.

José María Llanos, President Provincial de VOX València, explica el motiu pel qual s’ha presentat la denúncia: “La manipulació dels fets, de la vida diària, i de la veritat en definitiva, és pràctica habitual en l’esquerra social-comunista que governa Espanya, la Comunitat Valenciana, i molts ajuntaments de la nostra província. Gràcies als diners públics, i a les xarxes socials, personatges com aquest volen crear en l’opinió pública un rebuig sobre formacions polítiques com VOX, que defensen quasi en solitari, la dignitat de tota persona, siga com siga la seua raça, religió, sexe, ideologia, o orientació sexual”.

“Dir que VOX afavoreix les agressions contra immigrants, o defensa discursos homòfobs, a més d’una mentida demostrada, és una greu acusació que no pot ser deixada passar. Per això hem denunciat davant fiscalia aquestes manifestacions del Sr. Morals que, lluny de formar part de la llibertat d’expressió, pretenen criminalitzar unes idees, unes persones, i una formació política, que “en solitari” defensa penes més dures per als agressors sexuals, i per a tots els que atempten contra les persones, sense cap distinció”.

Els generadors de l’odi, com el Sr. Morals, no poden recórrer a la mentida i a la calúmnia, quan no tenen un sol argument polític per a enfrontar-se al missatge de llibertat de VOX.

Plans insisteix que “Per més que vulguen donar-li la volta a la realitat, i crear un ‘món a l’inrevés’, no ens acoquinaran i no aconseguiran demonitzar a VOX davant els valencians, que coneixen perfectament la nostra conducta, exquisidament democràtica i de llibertat, enfront dels dictadors que profereixen barbaritats enfront d’un rival polític. Aquest senyor no pot continuar representant a cap valencià, perquè els propis votants del PSOE no poden acceptar que un falsari i un manipulador com el Sr. Morals tinga la més mínima responsabilitat a l’ajuntament de Cullera i en qualsevol altre, i faça ‘política d’abocador’ davant l’escassetat de bona gestió i d’actituds democràtiques. EL PSOE ha entrat en una deriva difícil de reconduir, amb personatges com aquest en les institucions. Però VOX continuarà defensant la llibertat, la democràcia, i la igualtat de totes les persones; sense por a res ni a ningú”.

Per part seua, el Sotssecretari Jurídic de VOX València, Pepe Gosálbez, ha declarat que: “Presentem denúncia davant un nou atac i demonització a VOX. Ara, un regidor socialista de Cullera acusa a Vox d’ultradreta, de feixistes, i d’escampar odi contra immigrants, dones i homosexuals. Considera a VOX culpable de tot això i de l’existència d’un discurs de l’odi. Li recomane que llija les 100 Mesures per a adonar-se de les seues mentides i ofenses a, almenys, 4 milions d’espanyols que van votar a VOX, mentrestant que la justícia actue amb contundència i faça que el seny torne a les institucions i als seus membres, també al regidor socialista de Cullera Alejandro Morales”.