VOX València recull més de mil desdejunis per a xiquets de famílies amb dificultats

Connect on Linked in

La campanya “Borses amb cor per a desdejunis infantils” va destinada a benefici del Banc d’Aliments de València

La iniciativa ha tret el costat més solidari de tots els valencians

VOX València ha recollit més de mil borses per a donar al Banc d’Aliments sota el lema Borses amb Cor per a Desdejunis Infantils. El president de VOX València, José Mª LLanos espera que els valencians continuen col·laborant en la recta final d’aquesta campanya solidària destinada al fet que els xiquets de famílies amb dificultats econòmiques no es queden sense desdejunar durant aquest estiu.



Per a dur a terme la iniciativa, que va arrancar el passat 15 de maig i acabarà el 20 de juny, es van habilitar cent punts de recollida repartits per tota la província on un gran nombre de voluntaris col·laboren desinteressadament a recol·lectar els aliments, als quals VOX posa en gran valor apuntant que “tots són herois, tant els xiquets com els donants i voluntaris”.

A més, Plans ha destacat una anècdota que posa de manifest la gran solidaritat dels valencians fins i tot d’aquells més necessitats, com “una persona que demanava ajuda a la porta d’un supermercat va entrar a la botiga i, amb els diners que li havien donat, va comprar i va donar una bossa amb cor”.