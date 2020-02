Vox vota en contra de declaració institucional pel Dia Internacional de la Dona a Burjassot

Connect on Linked in

El Regidor de Vox de l’Ajuntament de Burjassot ha votat en contra del que anava a ser una Declaració Institucional de tots els partits amb representació plenària, PSPV-PSOE, PP, Ciutadans, Compromís, Totes podem i el mateix Vox, amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

Amb el seu vot en contra, la Declaració Institucional ha passat a convertir-se en moció, sent aprovada per la resta de grups polítics que van ser crítics amb el vot del portaveu de Vox.

El manifest reivindicatiu pel Dia Internacional de les Dones ha sigut elaborat pel Fòrum de participació per la Igualtat de Gènere de Burjassot i en ell es recull que “el 8 de març, no és només el Dia Internacional de les Dones, és molt més que això, és un dia per a reflexionar des de l’empatia, tant les dones com els homes”.

“És un contrasentit el que fan, és una aberració voler difuminar la violència de gènere i és una aberració no voler reconéixer que a les dones li les mata pel fet de ser dones. No aconseguiran parar la nostra lluita contra la violència masclista, ni la nostra obstinació a continuar formant i educant en igualtat, perquè aqueix pensament i manera d’entendre els assassinats de les dones és retrògrad i atàvic” ha manifestat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

Així mateix, el text recull que aqueix dia és el de “reivindicar el nostre paper en la nostra vida, en la nostra família, en el nostre treball, en la societat. És un moment per a actuar de forma encara més sonora, amb més força, per a dir que som ací; i som ací, un any més, per a fer història. Ser valents, ser poderoses, ser fortes, però sobretot és aconseguir ser lliures romanent juntes”.

El manifest posa l’accent que es reclama “una justa i digna aspiració a la qual el conjunt de la societat ha de sumar-se. També els homes: sense la seua implicació no ho aconseguirem, perquè al costat d’ells hem de caminar cap a la corresponsabilitat laboral, familiar i personal per a aconseguir una igualtat real i efectiva i molt més”.