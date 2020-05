Webinar Ateneu Mercantil de València “La societat civil, motor de canvi. És hora”

Connect on Linked in

Mut: “La societat civil ha de posar-se al capdavant de la transició que s’aveïna”

“Li correspon a la societat civil posar-se al capdavant de la transició que s’aveïna, però això no s’aconseguirà sense la unitat en l’acció, sense associar-se amb aquells que busquen les mateixes finalitats, i és necessari l’apoderar als ciutadans”, ha afirmat Fernando Mut.

En el marc del Fòrum Sensus Communis s’ha celebrat la webinar “La societat civil, motor de canvi. És hora” a càrrec de Fernando Mut, arquitecte i president de Societat Civil Valenciana, SCV. Aquest acte ha sigut presentat per la presidenta de l’Ateneu Mercantil, Carmen de Rosa, i ha estat coordinat pel vicepresident de la Fundació de l’Ateneu Mercantil, Carlos Climent.

Durant la seua intervenció, Fernando Mut ha apuntat que si alguna cosa caracteritza a la societat civil és la seua diversitat i la seua independència de l’Estat i dels partits polítics. “La societat civil ha de ser crítica del poder establit sense pretendre, en absolut assaltar-lo. Ha d’apostar per la deliberació, per la posada en marxa de processos de participació dels quals isquen consensos basats en l’interés comú”.

Per al president de SCV, “la societat civil està obligada a reflexionar sobre els problemes que concerneixen a la Comunitat Valenciana, i, arribat el moment, hem de constituir-nos com a motor responsable i solidari en la construcció d’una economia tecnològicament avançada, sostinguda per la societat del coneixement i la informació, i més cohesionada en termes de benestar i inclusió social” afegint “una societat civil desperta i innovadora que no se sent ben governada, ni en les grans línies i orientacions polítiques ni en l’ensopiment burocràtic-administratiu de cada dia”.

En aquest sentit, el president de Societat Civil Valenciana ha apuntat que la seua organització està formada per ciutadans del carrer, “de caràcter transversal i sense ànim de lucre, que busca incidir en l’àmbit públic, amb la veritat per davant, per a ajudar a construir una societat més justa, racional i equitativa i en particular, millorar les condicions de vida de tots els valencians”.

“Som Valencians, Espanyols i Europeus en igual mesura. La llibertat, la defensa de les lleis, la defensa de la unitat d’Espanya i de la nostra Constitució marquen principis per a nosaltres innegociables. Analitzem els problemes de la Comunitat Valenciana: agricultura, indústria, la manca d’inversió en educació, sanitat i infraestructures, els serveis amb el turisme per davant, la desafecció entre el nostre territori, en part buidat”, ha recalcat Mut.

Finalment, ha apuntat que tenen esperança en la seua capacitat per a abordar el món que s’aveïna després de la pandèmia, “sempre que apostem per la creació, la investigació, la lluita contra els abusos infringits a la naturalesa i particularment amb cosir les desigualtats i evitar la pobresa”.