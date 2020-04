Connect on Linked in

Manuel Sanchis: “Ara li toca a l’europeïsme frenar la violència larvada del nacionalpopulisme d’alguns Estats europeus”

Com a alternativa als coronabonos proposa una emissió de deute en solitari dels nou països que la propugnen

El professor Manuel Sanchis i Marco ha afirmat que “si el cosmopolitisme ha exercit de contrapés a la globalització, ara li toca a l’europeïsme frenar la violència larvada del nacionalpopulisme d’alguns Estats europeus” afegint “per a conquistar la pau serà necessari, mitjançant el dret europeu, domesticar la violència dels Estats, despullar-los del seu caràcter autoritari, i orientar-los cap a la justícia”.

Manuel Sanchis i Marco ha realitzat aquestes afirmacions durant la webinar “Crisi d’ideals a la Unió Europea”, dins del cicle de conferències del Fòrum Sensus Communis de l’Ateneu Mercantil realitzat per Zoom i que ha sigut presentat pel vicepresident de la Fundació de l’Ateneu Mercantil, Carlos Climent. Manuel Sanchis és professor titular d’Economia Aplicada de la Universitat de València, doctor en Ciències Econòmiques i doctor en Filosofia per la mateixa universitat. A més ha publicat diversos llibres així com articles en revistes professionals i mitjans de comunicació.

Per al ponent, “La pandèmia ha revelat les fragilitats certes i les oportunitats possibles de la construcció europea; però també la necessitat absoluta d’un matalàs financer que garantisca l’estabilitat social i política i prepare a la Unió Europea per a la recuperació econòmica. El BCE ha sigut el primer a reaccionar amb una encertadíssima política de ultrarelajación monetària i ha anunciat un augment de compres de deute de fins a 750.000 milions d’euros”.

En aquest sentit, Manuel Sanchis ha afegit que en l’actual situació d’excés d’estalvi a nivell mundial i amb les economies al ralentí, “només podem créixer emetent deute. Aquest estalvi excedent hauria de ser captat per la UE, mitjançant l’emissió de deute europeu que finançara un programa de recuperació econòmica”.

“D’ací la conveniència d’emetre els mal anomenats eurobons: deute mutualizada amb garantia de la UE. El que propugnem alguns economistes europeus és l’emissió d’un actiu segur amb garantia europea, igual que els EUA compta amb els Treasury Bills”, ha apuntat.

Sobre el rebuig a aquesta emissió d’eurobons per part d’Àustria, Holanda, Dinamarca i Suècia ha aportat com a possible solució “que llançaren deute en solitari els nou països que la propugnen. Com l’emissor hauria de ser un Tresor Europeu, una solució transitòria consistiria a utilitzar les capacitats del MEDE (Mecanisme Europeu d’Estabilitat) com una espècie de Tesoro Europeo interí per als dènou de l’eurozona”.

“Però no serà gens fàcil que el MEDE es comprometa a emetre coronabonos recolzats únicament pels nou Estats partidaris, perquè les emissions del MEDE estan recolzades pels 80.000 milions d’euros que constitueixen el capital desemborsat pels dènou Estats membres de l’euro, d’un total de 704.000 milions de capital autoritzat”, ha conclòsTeniu alguna traducció millor?