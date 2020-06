Webinar de l’Ateneu “Després de les Petjades de l’Edat d’Or” de l’aventurer i viatger Luis Tobajas

“Després de les Petjades de l’Edat d’Or” de l’aventurer i viatger Luis Tobajas ha portat als assistents a la webinar de l’Ateneu a través d’un viatge per tot el món després dels grans mites com la Atlántida, el diluvi, o les llegendes de l’Illa de Pasqua. La ruta ha començat a Turquia, on ha acostat al temple més antic de la humanitat, Gobekli Tepe, ha ascendit la muntanya Ararat i s’ha endinsat a les ciutats subterrànies de la Capadòcia, després de passar per Egipte i els enigmes de l’Esfinx. A més s’ha realitzat un recorregut pel Perú i Bolívia on, grans blocs de pedres tallats de manera impossible, continuen desafiant amb la seua presència. Indonèsia i els Tana Toraja han ensenyat que hi ha altres mons, però estan en aquest. Finalment Thor Heyerdhal i les seues aventures han obert les ments dels assistents i els han fet veure que tal vegada els oceans no eren ací per a separar als homes, sinó per a unir-los.

