Webinar “”El futur del comerç i de l’hostaleria”, a l’Ateneu Mercantil

Manuel Espinar: “L’hostaleria és la Zona 0 d’aquesta crisi del coronavirus”

Comerç i Hostaleria aposten per la reducció de l’IVA, exoneració d’impostos i prolongació dels ERTE més enllà del 30 de juny

L’Ateneu Mercantil ha abordat la problemàtica de l’hostaleria i el comerç valencià. El representant d’Hostaleria Manuel Espinar ha afirmat que “l’hostaleria ha sigut el sector més danyat en la situació que hem viscut, l’hostaleria és la Zona 0 d’aquesta crisi del coronavirus” afegint que “si no tenim polítiques d’acompanyament que ens ajuden, les dades de final d’any seran terrorífics”.

La webinar de l’Ateneu Mercantil “El futur del comerç i de l’hostaleria” ha comptat amb la intervenció de Rafael Torres, president de Confecomerç i Manuel Espinar, representant de la Federació d’Empresaris de l’Hostaleria de València. La taula redona ha estat moderada per la periodista Silvia Soria i presentada per Carmen de Rosa, presidenta de l’Ateneu Mercantil.

Durant la seua intervenció, Rafael Torres ha apuntat que el comerç genera actualment el 17% de l’ocupació i “és una ocupació de qualitat, un 80% de contractes són indefinits i en la seua majoria a dones. A més fins ara som un sector resilient, que genera ocupació quan va bé i aguanta quan va malament. Però ara estem fins a una situació nova i no sabem com reaccionar”.

El president de Confecomerç ha anunciat que s’ha detectat que en aquesta crisi el nivell d’activitat en el centre de ciutats és inferior a la que es produeix en els barris, quan abans era al contrari. Això es produeix perquè no vénen dels pobles, molta gent teletrabaja i els hàbits han canviat per força i ha afavorit al comerç de proximitat”.

Per part seua, Manuel Espinar ha demanat mesures econòmiques directes que porten a una baixada d’impostos “per exemple, reduir l’IVA del 10 al 4%, exonerar d’impostos fins a final d’any o reduir en un 50% el pagament a la Seguretat Social. Si s’apliquen aquestes mesures poden salvar-se les 10.000 empreses valencianes que perillen d’ací a final d’any i que no són només d’hostaleria sinó que hi ha un efecte multiplicador amb empreses amb les quals treballem”.

Aquestes propostes han sigut secundades per Rafael Torres que ha afegit que “la millor manera de dinamitzar és baixar els impostos perquè així es repercuteix directament en el consum. A més necessitem ajudes, i si aquestes no arriben creiem que no hi ha Pla B en l’administració i la situació serà catastròfica”.

També han coincidit en la necessitat d’ampliar el termini de vigència dels ERTE “com a mínim fins a desembre en el cas de l’hostaleria”, ha apuntat Manuel Espinar que ha indicat que “la càrrega amb la qual comença l’hostaler en reobrir és brutal, el nostre major enemic ara és la por que hi ha en el ciutadà, no és el COVID, i ens costarà recuperar-nos mínim tres anys”.

El representants de la Federació d’Empresaris de l’Hostaleria de València ha sol·licitat a l’administració que “ens escolten perquè més del 80% del sector no ha pogut accedir a cap mena de finançament. Demanem que se’ns respecte, que ens deixen asseure’ns amb el President del Govern per a exposar-li les solucions ja que l’únic detall ha sigut de la Casa Reial que ens ha escoltat”.

Finalment, Manuel Espinar ha apuntat alguns de les dades d’aquesta Fase 1 en hostaleria, van començar obrint un 10% d’establiments i ho han anat fent de manera progressiva fins al cap de setmana amb dades d’un 25%. “Es dóna el fenomen que es consumeix producte de proximitat, es consumeix en el seu barri i el centre pateix un caos. El teletreball ha provocat que no arribe la gent del centre i a més no hi ha turisme. Estem davant una situació crítica”.