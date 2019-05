‘Welcome Summer’ arriba a la platja de la Patacona

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tornejos de tenis platja, vòlei platja i futvòlei inauguren la temporada estival



Els esports de platja cobren vida aquest cap de setmana a la Patacona



Arriba la calor a la costa valenciana i amb ell els esdeveniments esportius d’estiu. Aquest cap de setmana comença la temporada de competicions i esdeveniments sobre l’arena que acosten l’esport, l’oci i la música a la platja.

La II edició del ‘Welcome Summer’ tornarà a reunir nombrosos esportistes i afeccionats a l’esport per a inaugurar la temporada estiuenca a la vora del mar. Tornejos de futvòlei, vòlei platja i tenis platja per a diferents categories cobraran vida a la platja de la Patacona del divendres 31 de maig al diumenge 2 de juny amb una àmplia oferta esportiva.



Una oportunitat perquè totes les persones amants de l’esport, la platja i el mar puguen gaudir d’un cap de setmana únic donant-li la benvinguda a l’estiu. Tornejos per a diferents nivells, des d’amateur, avançat i federat, donaran el tret d’eixida a la temporada estival.

El divendres començarà l’esdeveniment amb classes gratuïtes de cada disciplina esportiva mentre que el dissabte i diumenge es desenvoluparà les competicions de tenis platja (categoria amateur i federat en masculí, femení i mixt), vòlei platja (masculí, femení i mixt) i futvòlei (nivell A, B i mixt).



Música i activitats dirigides gratuïtes



A més, l’esdeveniment esportiu acostarà la música a la platja amb una àmplia oferta d’activitats dirigides per a tots els públics. Des de zumba, GAP, Body fight, balls llatins, Allobo Danse, Cubbá i Kangoo Jumps, protagonitzaran un cap de setmana al ritme de la música.



La Patacona es prepara per a la segona edició del ‘Welcome Summer’ organitzat per Beach Arena Club Esportiu i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alboraia. Comença la temporada estival amb l’esport estiuenc com a protagonista.