Xarrada sobre sexualitat femenina a Picassent

Esta sessió de reivindicació, d’apoderament individual i sororitat col·lectiva s’emmarca dins del Cicle «Altres mirades» de la Regidoria d’Igualtat



Les ganes d’aprendre, d’actualitzar-se i la curiositat foren les motivacions que portaren a 35 dones de diverses edats del municipi a assistir al taller «Sexualitat 3.0. Actualitza el teu món sexual. Dóna-li a l’On», facilitat per les psicòlogues, sexòlogues i agents d’igualtat Adriana Brull i Silvia Legido i organitzat per la Regidoria d’igualtat i la Regidoria de Sanitat.



La xarrada, emmarcada dins del Cicle Cafè-Tertúlies «Altres mirades» va tindre lloc a la Casa Benlloch, va estar dedicada a la sexualitat femenina tot i coincidint amb la commemoració del 14 de febrer, que com va assenyalar Raquel Hervás, regidora de Sanitat, «S’identifica amb el dia de Sant Valentí i es desconeix que també es commemora el Dia Europeu de la Salut sexual».



Totes les dones participants tingueren l’oportunitat de participar d’un ambient distés per a compartir, clarificar i desmitificar algunes creences errònies i mites al voltant de la sexualitat a més d’augmentar els coneixements i aprendre en matèria d’erotisme i sexualitat. Un taller necessari, ja que com va apuntar la regidora d’Igualtat, Belén Bernat, «La sexualitat femenina sempre ha sigut un tabú i cal obrir espais com este per aprendre amb professionals expertes en la matèria».