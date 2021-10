Xavi Pérez: «Les falles d’Alzira han sigut una vacuna social per al poble»

Print This Post

El regidor de Festes fa un balanç molt positiu de l’extraordinària festa fallera d’octubre

Agraïx a les sis comissions, a les falleres majors i la JLF el seu esforç estes falles «atípiques i històriques», que s’ha vist afavorit pel bon oratge

Alzira va tancar ahir la festa fallera extraordinària, que s’ha viscut en el pont festiu d’octubre. Per al regidor de Festes de l’Ajuntament d’Alzira, Xavi Pérez, les falles de 2021 « han sigut històriques i diferents, perquè s’han celebrat a l’octubre, i perquè sols han plantat sis comissions; però han sigut també multitudinàries: ha vingut gent d’altres localitats i de València capital». El regidor agraïx l’esforç realitzat per les sis comissions de la ciutat que han plantat els seus monuments «i a tota la gent que ha treballat per fer possibles estes falles, i també a les falleres majors d’Alzira, Alba Carrió i Clàudia Dolz, i a la Junta Local Fallera, el president de la qual, Jaume Bohigues, ha assegurat que estes han sigut «unes falles molt desitjades» i ha avançat que el pròxim mes començaran les presentacions.

«Crec que s’ha gaudit d’una festa impressionant i estes festes han sigut una vacuna social per al poble. El poble ha tornat a somriure amb estes falles», ha declarat Xavi Pérez, qui ha recordat que la menor presència de monuments als carrers s’ha compensat amb una forta aposta per reforçar els espectacles pirotècnics: «Les mascletaes han sigut impressionants i els castells també i ahir, el Dia del Pilar, hi hagué un ambient impressionant en la ciutat».

«El balanç és molt positiu, i econòmicament per a la ciutat també ha representat una injecció molt important sobre tot per a l’hostaleria, perruqueria, pirotècnies, etcètera», destaca el regidor de Festes qui, en concordància amb les valoracions realitzades per l’alcalde, Diego Gómez. creu que: «hem encertat retardant les falles de setembre a octubre, i també l’oratge ens ha acompanyat».