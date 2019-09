Xavi Sarrià, El Diluvi, Oques Grasses, Nius de Nit i la Fúmiga ompliran de música el Recinte Firal

Print This Post

Les entrades tenen un preu en promoció de 7 euros

Hui s’ha presentat el cartell complet dels concerts del 9 d’Octubre, que celebra la seua quarta edició el proper 8 d’octubre al Recinte Firal d’Alzira.



A Xavi Sarrià, El Diluvi i Nius de Nit, grups que ja es van anunciar les passades setmanes se sumen Oques Grasses i els locals la Fúmiga, que tanquen així una temporada d’estiu plena de concerts i assistència a festivals com el Feslloc, el Pirata Rock o l’Espiga Rock, del passat cap de setmana a Sueca.



“Apostem per la musica en valencia i pensem que és la millor manera de celebrar el dia del poble valencià. Amb este concert dinamitzem i normalitzem la música en la nostra llengua per a que ens porte a ballar, disfrutar, estimar i a passar-ho bé amb la música en valencià. Es tracta d’un concert per a totes les edats que que hem tancat amb molta il·lusió i gran esforç des del departament de Cultura.” assegura Alfred Aranda, Regidor de Cultura.



El passat 1 d’agost es posaven a la venda les entrades per al concert commemoratiu del 9 d’Octubre. Cal recordar que els menors de 14 anys han d’acudir acompanyats per un adult i amb una autorització del pare, mare o tutor. Per als menors entre els 14 i 17 anys és obligatòria l’autorització.



Les entrades es poden comprar en Instant Ticket, mitjançant el web www.instanticket.es les 24 hores i al telèfon 902 444 300 de 8 a 23 hores. I també a www.notikumi.com. O a les taquilles del Gran Teatre dimarts i dijous en horari de 19:30 a 22 hores.



La Fúmiga són vent nou a l’escena musical valenciana, un projecte original, engrescador i festiu amb una formació amb base instrumental, majoritàriament de vents, dolçaina, trombons, trompetes i saxos de tots els colors. Plantegen un directe amb una energia desbordant on el feedback amb el públic i la més que potent espenta que transmeten, no deixa a ningú indiferent. La banda és cultura de carrer dalt l’escenari, una fanfàrria balcànica a la valenciana, una brass band de Nova Orleans provinent del cor de La Ribera.

“Karrasqueteon, La nit és nostra” amb la també alzirenya Mireia de Pupil·les i al 2018 “Mediterrània” amb Flora (El Diluvi), són els més recents èxits del grup.

Xavi Sarrià és membre fundador del grup valencià Obrint Pas, amb els quals va publicar 10 discs. En 2011 Obrint Pas grava el que serà el seu darrer disc Coratge (Propaganda pel Fet, 2011), un disc-llibre que s’editarà també a Alemanya i el Japó i que els portarà a actuar als Estats Units i Mèxic. El 2013 Obrint Pas anuncia una aturada indefinida en una gira que acaba amb tres concerts consecutius en acústic al Teatre Principal de València.

El setembre del 2017 va publicar el seu primer disc en solitari després de la separació d’Obrint Pas, Amb l’esperança entre les dents. És el seu primer disc en solitari. Consta de 13 cançons amb les col·laboracions de Miquel Gironès i Xabi Arakama, Sara Hebe, Key Day i Xabi Arakama, Gorka Urbizu de Berri Txarrak, Rafa Arnal, Miquel Gironès, Núria Pons i Marina Bolea.

Oques Grasses, té un estil musical és variat. Afirmen que fan «reggae casolà», de fet, s’enquadren més en este gènere amb tocs de música pop, que s’ha fet més present especialment en el seu segon disc.

El grup es va formar en 2010, però no es van donar a conéixer al gran públic fins al llançament del seu primer disc Un dia no sé com l’any 2012, que van editar i van publicar ells mateixos.​ L’any 2019 publiquen el seu últim disc, Fans del Sol, a l’hivern, amb cançons igualment alegres, més crítiques i amb subtils malenconies.

El Diluvi es definix com un grup de música de folk modern que fusiona diversos estils musicals, com cúmbia, reggae, rumba, folk i música tradicional o d’arrel valenciana. Amb instruments de la zona mediterrània com el violí, la bandúrria, l’acordió diatònic, la guitarra flamenca, el guitarró i percussions de tota mena, creen un nou estil al qual anomenen Mestissatge Mediterrani.

El grup d’Algemesí Nius de Nit, que compta també amb músics alzirenys, ha autoeditat Cavalló mitger i Encaixonats. És un dels grups emergents dins del panorama musical valencià. Ha publicat Hahatay, el primer disc d’estudi de la formació. Amb l’ska, la rumba i el reggae com a estils principals de les seues cançons, la banda es presenta amb este nou format i intenta dibuixar-nos un somriure davant les dificultats i els problemes del dia a dia per encoratjar-nos i superar-los amb la il•lusió i l’alegria que mai hem de perdre. Contagien a cada concert la felicitat, l’energia i la festa que caracteritzen el grup, per passar-ho d’allò més bé amb el públic, ballant i cantant al ritme de les seues cançons.