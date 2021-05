Xifres de contagi estables a Alzira

Connect on Linked in

La propera setmana comencen els punts de vacunació per zones bàsiques

En la reunió setmanal amb els representants dels diferents municipis que integren el Departament de Salut de la Ribera, per tal de conèixer l’actualitat COVID, s’ha comunicat que els últims 7 dies, en Alzira tenim 21,89 casos cada 100.000 habitants. En total hi ha 9 casos actius 1 més que la passada setmana, en els últims 3 dies, un cas nou.

A la reunió, ha assistit la regidora de Sanitat Gemma Alós, qui ha explicat que “la diferencia respecta a la setmana passada és mínima, continuem en una situació estable. Tot i que les mesures a poc a poc són menys estrictes, estem aconseguint mantindre baixos els nivells de contagi”



Des de l’Ajuntament desitgem que les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i puguen tornar a la normalitat i agraïm a tota la població l’esforç pel compliment de les mesures vigents.

Vacunació

Pel que fa a la vacunació, en els pròxims dies començarà l’administració de vacunes per zones bàsiques de salut, en el cas de la nostra ciutat, tindrem el mateix punt de vacunació, el Casal Fester, però ja no rebrem a tots els ciutadans de la comarca. A partir d’ara únicament rebrem els veïns i veïnes de Llaurí i Corbera i els alzirenys i alzirenyes.

A la reunió s’ha recordat que totes les persones que no estan vacunades i per grup d’edat o per ser de risc haurien d’estar-ho cal que es posen en contacte amb el centre de salut per a que puguen tramitar la seua vacunació.

El calendari per a conèixer quan està prevista la vacunació en funció del grup d’edat es pots consultar a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat http://coronavirus.san.gva.es/…/vacunas-por-grupos-de-edad

Esta informació s’actualitzarà setmanalment.

Des del departament de Salut de la Ribera, se cita a les persones mitjançant el seu telèfon de contacte, indicant la data i hora de vacunació. Recordem que és molt important que eixes dades estiguen actualitzades al sistema SIP. Per a poder verificar que són correctes cal accedir http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto

Dubtes sobre la vacunació 900 300 555.