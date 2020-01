Ximo Puig advoca per establir un ‘gran acord’ de caràcter estatal per a garantir l’aigua per a l’agricultura

Connect on Linked in

Puig advoca per establir un “gran acord” de caràcter estatal per a garantir l’aigua per a l’agricultura



El president ha assistit a Elx a la clausura del centenari de la Comunitat General de Regants Regs de Llevant del marge esquerre del Segura

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advocat per aplicar una “visió global” i “no segmentada” per a garantir l’aigua per a l’agricultura. Per això, ha defensat la necessitat de garantir la disponibilitat dels recursos hídrics tractant “totes les derivades” des d’un “gran acord” de caràcter estatal.

Així s’ha expressat en la clausura del centenari de la Comunitat General de Regants Regs de Llevant del marge esquerre del Segura, a Elx, a la qual també ha assistit la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà.

El titular del Consell, que ha destacat la importància de l’aigua per a mantindre la competitivitat agrícola, ha defensat l’ús de diferents fórmules per a garantir l'”aigua per sempre” des de les seues diferents fonts i fugint “de visceralismos, de partidismes, de identitarismos o de nous nacionalismes de l’aigua”.

“Volem garanties de funcionament” en el transvasament Tajo-Segura, “complint la llei i el memoràndum”, ha afirmat Puig, qui, d’altra banda, ha assenyalat la necessitat de “millorar molt l’aprofitament de les aigües depurades”, així com en la dessalació, fent assequibles els seus preus.

Així mateix, el cap del Consell ha destacat la “potència de futur” dels productes agrícoles valencians, que, com ha explicat, poden competir “en exclusivitat i en traçabilitat” en un mercat en el qual “cada vegada més s’exigiran aliments de major qualitat”.