Ximo Puig advoca per unir ciència i humanisme per a poder avançar com a societat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advocat per unir ciència i humanisme per a poder avançar com a societat durant l’acte de clausura d’un desdejuni informatiu organitzat per la Cadena Ser València, en el qual ha participat la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant.

El responsable de l’Executiu valencià considera que el paradigma nou de la Comunitat Valenciana ha de ser la ciència i la innovació, perquè “ací està el futur i, en aquest sentit, ha expressat la seua satisfacció per comptar amb una ministra valenciana al capdavant del Ministeri de Ciència i Innovació.

Durant el transcurs de la seua intervenció, que ha tingut com a escenari la Ciutat Politècnica de la Innovació, el cap de l’Executiu valencià ha destacat la necessitat d’escometre una revolució en la qual el sector públic siga fonamental.

En aquesta línia, el president ha incidit en la necessitat de canviar normes i mentalitats i vincular la tecnologia amb els valors i els principis per a poder prosperar.

Unir ciència i humanisme per a poder avançar com a societat és la tasca que tenim per davant per al present i futur