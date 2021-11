Ximo Puig afirma que s’ha aconseguit fer un ‘pas important’ davant la Comissió Europea per a aconseguir que s’aplique el tractament en fred als cítrics importats des de Sud-àfrica

Print This Post

L’Ajuntament de Massanassa ha posat en marxa el servei de suport a gestions en línia Aula Mentor. Una iniciativa que pretén facilitar la relació amb les administracions de les persones que presenten dificultats per a realitzar gestions en línia.

D’esta manera, l’aula d’informàtica de l’Escola d’Adults, situada en la Alqueria de Sòria, estarà atesa per una persona especialitzada en informàtica per a l’administració de l’Aula Mentor i el suport en la realització de tràmits electrònics, certificats i altres usos d’ordinadors públics per a les persones que ho necessiten.

L’alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha explicat que es tracta d’un projecte que tractarà de lluitar contra la bretxa digital, ja que moltes persones necessiten ajuda per a poder realitzar tràmits electrònics, i encara més a partir de la pandèmia.

El primer edil ha afegit que no volen deixar a ningú arrere, i per això estan propiciant les ajudes necessàries perquè tots i totes tinguen les mateixes oportunitats i els serveis que necessita, en este cas concret, una ajuda en temes informàtics en tràmits administratius.

L’horari de l’aula serà els dilluns de 16.00 a 20.30 hores, els dimecres de 09.30 a 14.00 i de 16.00 a 20.30 hores, i els dijous de 09.30 a 14.00 hores.

A més, una vegada que s’active la plataforma d’Aula Mentor, les persones usuàries del servei podran accedir a una àmplia gamma de cursos en modalitat en línia, fruit del projecte en el qual es col·labora amb el Ministeri d’Educació.