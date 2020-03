Connect on Linked in

Ximo Puig agraeix a l’Associació de Víctimes del Metre la seua lluita en favor de la veritat i l’exercici de dignitat amb el qual ha representat a tota la societat valenciana



El president ha assistit a l’última concentració per les víctimes de l’accident de metre del 3 de juliol de 2006, un acte amb el qual l’AVM3J tanca una etapa que s’ha prolongat quasi dècada i mitja

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha agraït a l’Associació de Víctimes del Metre (AVM3J) la seua lluita en favor de la justícia i de la veritat i l’exercici de dignitat amb el qual ha representat a tota la societat valenciana durant quasi 14 anys.

Puig ha realitzat aquestes declaracions després d’assistir, al costat d’altres membres del Consell, a l’última concentració per les víctimes de l’accident de metre del 3 de juliol de 2006, que va ocasionar la mort de 43 persones i va causar ferides a altres 47, un acte amb el qual l’AVM3J tanca una etapa de lluita per a exigir justícia que s’ha prolongat durant quasi una dècada i mitja.

La decisió es produeix després que el passat 27 de gener el Jutjat penal número 6 de València condemnara a quatre exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a un any i 10 mesos de presó per l’accident de la Línia 1 de Metrovalencia.

Ximo Puig ha agraït i reconegut el treball de l’associació, “que ha representat -ha indicat- el millor d’aquesta societat, una societat que no es resigna a la injustícia”. “Durant molt de temps, durant massa temps van ser acusats, menystinguts, oblidats”, alguna cosa que canvie “afortunadament fa quatre anys i mig”, amb el nou Govern.

El president ha recordat en aquest sentit que el primer que va fer el Consell que presideix “va ser demanar perdó perquè la Generalitat els va fallar a aqueixes persones que un dia van pujar al metre i que mai van arribar a casa”. “Hi havia una responsabilitat política i ara s’ha demostrat que també hi havia una responsabilitat jurídica”, ha indicat.

“És un temps de reconeixement i també de record per sempre a les persones que ja no estan entre nosaltres, i, per descomptat, és un motiu també per a reconéixer a una part importe de la societat valenciana que mai ha deixat de creure en la dignitat i en la veritat”, ha assenyalat.

El responsable del Consell ha subratllat a més que “hui és un dia extraordinàriament important per a tots i totes”, que posa de manifest “l’esforç de persones que han cregut que era necessari saber la veritat i que no es podia baixar els braços”. “Ara és el moment que retroben les seues vides i d’agrair aquesta mostra de dignitat enorme; ens han estat representant a tots, representant la dignitat”, ha dit.