Ximo Puig agraix al València CF, el Llevant UD i el Vila-real CF la seua contribució per a mostrar una ‘imatge en positiu’ de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha agraït als clubs de futbol valencians València CF, Llevant UD i Vila-real CF la seua participació activa en l’operació de recuperació de la normalitat” i la seua contribució a l’hora de mostrar una “imatge en positiu” de la Comunitat Valenciana.

El president ha realitzat estes declaracions després de reunir-se en el Palau amb el president del València CF, Anil Murthy; el president del Llevant UD, Quico Catalán, i el president del Vila-real CF, Fernando Roig, amb motiu de la represa de la lliga i el derbi entre el València CF i el Llevant Ud.

La reactivació de la temporada futbolística no sols és “fonamental” per a la “cohesió i l’ànim” de la societat valenciana, sinó també per a la recuperació econòmica de la Comunitat.