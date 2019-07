Ximo Puig anima al sector turístic a sumar-se als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides

Connect on Linked in

Turisme Comunitat Valenciana crida a promoure els valors dels ODS de l’Agenda 2030 a través de 100 recomanacions específiques

Puig recorda que la responsabilitat davant aquests desafiaments “comença per un mateix a escala local”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha animat al sector turístic a sumar-se al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) inclosos en l’Agenda 2030 de Nacions Unides a través de la guia ‘100 recomanacions per a l’aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible a les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana’.

Així ho ha manifestat Puig a Xàbia durant la presentació d’aquest document, elaborat per Turisme Comunitat Valenciana, el primer de la seua naturalesa que inclou recomanacions específiques per a les destinacions turístiques en matèria de desenvolupament sostenible.

“Si existeix una comunitat que puga dir d’esperit que està compromesa amb els ODS aqueixa és la Comunitat Valenciana”, ha assegurat Puig, qui ha afirmat a més que en aquesta legislatura el Consell impulsarà la sostenibilitat mitjançant la innovació per a així “millorar la productivitat i la capacitat de competir”.

El president ha recordat que la recent Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, aprovada en 2018, ja estava “impregnada dels valors dels ODS”, uns objectius que segons ha expressat afronten grans reptes mundials com la lluita contra la pobresa, el canvi climàtic i les desigualtats.

El titular del Consell ha defensat, per això, que la responsabilitat a adoptar davant aquests desafiaments “comença per un mateix a escala local fins a aconseguir la global”, així com que el turisme no representa un problema per a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible sinó que, en molts casos, “és la solució”.

Puig ha indicat així que per a la Generalitat és fonamental treballar “perquè el sector turístic siga una oportunitat de vida digna” i, en aquest sentit ha advocat per la “codecisió” amb les empreses i la iniciatives privada.

Recomanacions

Per part seua, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha explicat que en el document presentat aquest dijous s’esmenten “cent recomanacions a manera de guia pràctica que atenen els quatre grans eixos de la gestió local” en matèria turística, com són el territori, el sector turístic local, les persones i la governança turística.

“Hi ha accions que ja s’executen, unes altres que estaran en marxa i algunes que podrem motivar a partir d’ara”, ha prosseguit Colomer, qui ha reconegut que els ODS són “un objectiu de tots” i que per això “cal créixer tenint-los en compte”.