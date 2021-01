Ximo Puig anuncia 105 milions d’euros en ajudes directes per a empreses, autònoms i treballadors en situació d’ERTE

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la posada en marxa de noves ajudes directes per a empreses, autònoms i treballadors en situació de ERTE, per un total de 105 milions d’euros.

Estes noves ajudes són un dels quatre apartats en els quals s’articula el pla de xoc Resistir, dotat amb 380 milions d’euros. Els altres tres corresponen a nous instruments financers de l’Institut Valencià de Finances, el fons de cooperació municipal per a la gestió de les ajudes Parèntesis, així com les ajudes per a sectors amb un perjudici sostingut durant la pandèmia.

El president ha explicat que la nova línia d’ajudes que hui s’ha detallat es desplega en tres fronts.

Ajudes específiques per a persones i sectors amb un perjudici sostingut durant tota la pandèmia.