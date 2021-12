Ximo Puig anuncia 1,5 milions d’euros per al clúster del tèxtil de la Comunitat Valenciana en els pròxims dos anys

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat una dotació de 1,5 milions d’euros per a portar avant en 2022 i 2023 actuacions destinades a la modernització i la concentració empresarial del sector tèxtil de la Comunitat Valenciana, així com a la posada en marxa d’un Observatori de Competitivitat per a aquesta indústria.

El president ha assistit a l’acte de constitució de la Mesa del Tèxtil Valencià, on l’Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (Ateval) ha exposat les línies estratègiques que planteja desenvolupar en 2022 i 2023.

Ximo Puig ha destacat que la Generalitat secundarà un projecte que persegueix rellançar el sector tèxtil a través de les aliances empresarials i l’aposta per la innovació.

La Mesa del Tèxtil pretén ser un espai de trobada bilateral entre la Generalitat i aquest “potent” clúster per a portar avant un projecte de reconversió i modernització que permeta afrontar en igualtat de condicions els reptes que planteja la globalització.

El sector tèxtil valencià és el segon en importància a Espanya, i necessita establir aliances entre les empreses que les facen més fortes per a poder competir millor.