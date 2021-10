Ximo Puig anuncia 9,8 milions d’euros per a impulsar contractes d’investigació de joves a través del programa Next Generation

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat este divendres la captació de 9,8 milions d’euros procedents dels fons del programa europeu Next Generation EU per a desplegar el projecte ‘Investiga’, orientat a impulsar contractes d’investigació desenvolupats per joves menors de 30 anys.

Així ho ha traslladat durant la seua intervenció en la cerimònia d’incorporació de les persones guardonades amb els Premis Jaume I de 2019 i 2020 a l’Alt Consell Consultiu en I+D+i de la Comunitat Valenciana, un acte que s’ha celebrat en el Palau de la Generalitat i en el qual ha defensat que només serà possible el progrés social donant suport a la ciència i la innovació.

El president ha especificat que aquests 9,8 milions se sumaran a les convocatòries GenT, per a investigadors d’excel·lència, i Valdre, per a investigadors de frontera.

Ximo Puig ha assegurat a més que el Consell està centrant els seus esforços a convertir a la Comunitat Valenciana en motor d’una nova perifèria innovadora.

El president ha manifestat que som el territori espanyol que més ha avançat en innovació en sis anys, ascendint 29 posicions en el ‘rànquing’ europeu.