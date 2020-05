Ximo Puig anuncia ajudes directes de fins a 250 euros per a fomentar l’adquisició de bicicletes i patinets

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la concessió d’ajudes directes de fins a 250 euros, a partir hui, 15 de juny, per a la compra de bicicletes i patinets amb la finalitat de potenciar l’ús de vehicles individuals sostenibles, i al seu torn, reanimar el consum i fomentar l’activitat del xicotet comerç.



Aquesta nova línia d’ajudes directes, que compta amb una inversió de 500.000 euros, subvencionarà l’adquisició de bicicletes convencionals de caràcter d’urbà, bicicletes elèctriques, vehicles de mobilitat personal elèctrics (patinets) i kits d’electrificació de bicicletes, en tots aquells establiments i botigues amb seu en la Comunitat que s’adherisquen al pla.

En aquest sentit, les ajudes previstes són de fins a 250 euros en el cas de bicicletes elèctriques (l’import de les quals no podrà sobrepassar els 1400 euros), de 75 euros per a les no electrificades (el preu màxim de les quals serà de 500 euros) i igualment 75 euros per a patinets elèctrics (el cost dels quals no podrà ser superior a 450 euros).

La tramitació d’aquestes ajudes serà un de les comeses que amb caràcter immediat emprendrà la nova Oficina Valenciana de la Bicicleta.

Les persones interessades a accedir a aquestes ajudes per a la compra de vehicles individuals sostenibles, que hauran de complir amb el requisit únic de ser residents en la Comunitat, podran consultar el llistat de comerços adherits a la campanya en una pàgina web habilitada per a tal fi per la Conselleria de Mobilitat.