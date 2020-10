Ximo Puig anuncia la contractació de 260 MIR sense plaça per a reforçar el rastreig de la Covid-19

Print This Post

A més, s’ha posat en marxa el pla per a atendre consultes per les vesprades



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública reforçarà el rastreig de casos de coronavirus amb la contractació de 260 persones llicenciades en Medicina que han realitzat l’examen MIR, però no han tingut plaça. A més ha avançat que el ple del Consell aprovarà aquest divendres el programa d’autoconcert per als equips d’Atenció Primària, que permetrà incrementar les consultes per les vesprades en els centres de salut.

Ximo Puig ha assenyalat que es requereix el reforç de les persones rastrejadores per a intensificar les tasques de vigilància, seguiment i detecció de casos i també d’actuacions per a reforçar l’Atenció Primària.



A més, el president ha recordat que la inversió en Sanitat ha augmentat en més de 1.000 milions d’euros en els últims anys.

El cap del Consell ha indicat que aquestes xifres demostren que el Govern d’Espanya veu a les autonomies com a responsables d’administrar els tres pilars de l’estat de benestar que són claus per a combatre la pandèmia: la sanitat, l’educació i la protecció social, i té clar que aquests pilars han de ser adequadament finançats.



L’objectiu final és garantir la suficiència financera per a combatre la pandèmia, blindar l’estat de benestar valencià i tindre una palanca econòmica per a impulsar la reactivació i la creació de llocs de treball. Es garanteix així que la Comunitat disposarà de recursos extraodinaris per a una situació que és extraordinària



D’altra banda, el president també ha avançat que la Generalitat confia en obtindre del pla europeu React al voltant de 1.000 milions d’euros, vinculats a la lluita contra la desocupació i per a finançar despesa sanitària, garantir la liquiditat de les empreses i impulsar la digitalització i la sostenibilitat.