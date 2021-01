Ximo Puig anuncia la creació al costat de les entitats locals d’un fons de cooperació COVID-19

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha anunciat la creació d’un fons de cooperació COVID-19 dotat de 120 milions d’euros que oferirà als ajuntaments capacitat econòmica per a ajudar a les empreses i autònoms que estan patint en major mesura els efectes de la pandèmia.

Així ho ha manifestat el cap del Consell després de presidir la reunió de la taula institucional integrada pels alcaldes de València, Alacant i Elx, l’alcaldessa de Castelló, els responsables de les tres diputacions provincials i el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

El president ha assegurat que aquest fons es vehiculizará a través dels ajuntaments i permetrà fer costat econòmicament a unes 33.000 empreses i autònoms que estan patint en major mesura les restriccions.

El president també ha destacat que l’acord, que es formalitzarà en els pròxims dies, ha sigut aconseguit en la reunió de la taula institucional amb el suport de totes les institucions valencianes.

I que les restriccions imposades a determinats sectors econòmics per a lluitar contra la pandèmia “estan afectant la seua activitat i per tant tenen conseqüències sobre l’ocupació i la pròpia viabiliad de les empreses”. Per això, l’objectiu de la Generalitat és facilitar, en la mesura que siga possible, “que cap empresa viable tancament i que cap autònom haja de cessar la seua activitat econòmica”.